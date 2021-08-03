В Беларуси хотят отменить планы детальной планировки 3.08.2021, 20:56

Это может привести к хаосу в строительстве.

Министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович сегодня на пресс-конференции рассказал об интересных нововведениях в строительстве, которые собираются принять в стране. Об этом сообщает БелТА.

Так, по его словам, вскоре в Беларуси могут совсем отказаться от такой обязательной сегодня процедуре, как план детальной планировки.

— Мы рассматриваем возможность упрощения подходов либо в принципе исключения такого вида документации, как план детальной планировки. Но эта работа пока находится в активной стадии, поэтому не все еще однозначно решено.

План детальной планировки, или проект детального планирования (ПДП) — это подробнейший план местности, который определяет, что и как именно будет строиться на конкретной территории. При подготовке ПДП решают, как именно пролягут новые улицы, какой этажности дома должны быть построены; просчитывают, как изменится нагрузка на инфраструктуру (дороги, транспорт), социальные объекты (школы, поликлиники и т.п.). При строительстве, случается, от ПДП отходят, но все же городские власти стараются их более-менее придерживаться.

Вот так выглядит типичный ПДП — это микрорайон Лошица (по клику откроется в новой вкладке в полном размере).

При этом министерство также собирается ввести обязательную аттестацию для заказчиков, а также ужесточить аттестацию генподрядчиков и генпроектировщиков.

— Требования будут ужесточаться. Это делается, чтобы сократить количество незавершенных объектов, а также находящихся в различных стадиях готовности, но которые, к сожалению, не реализуются так, как были задуманы изначально.

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