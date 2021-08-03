Третий пуск китайской ракеты Hyperbola-1 завершился неудачей 4 3.08.2021, 21:30

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Hyperbola-1- четырехступенчатая ракета-носитель на твердом топливе.

Третий запуск ракеты Hyperbola-1 китайской частной компании iSpace во вторник завершился неудачей, сообщает агентство Синьхуа.

Пуск ракеты состоялся в 15.39 по местному времени (10.39 по Минску) с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу. Неполадки обнаружились еще во время полета ракеты, находившийся на ее борту спутник после отделения не смог нормально выйти на заданную орбиту, а летные испытания не достигли намеченной цели.

Ранее о пуске и возможных проблемах с ним сообщило издание SpaceNews, отметив, что из китайской социальной сети Weibo вскоре после публикации были удалены появившиеся там любительские кадры. Об успешном запуске китайских аппаратов обычно сообщается в течение часа, однако о пуске Hyperbola-1 довольно продолжительное время не было никаких сведений, и только поздним вечером по пекинскому времени короткое сообщение о пуске опубликовало государственное агентство Синьхуа.

Ракета разработана частной китайской компанией Beijing Interstellar Glory Space Technology Ltd. (iSpace), первый запуск состоялся в июле 2019 года, тогда ракета-носитель успешно вывела на орбиту два научно-исследовательских спутника. Второй запуск завершился в феврале неудачей.

Hyperbola-1- это четырехступенчатая ракета-носитель на твердом топливе, в настоящий момент она обладает наибольшей грузоподъемностью из всех ракет-носителей в Китае, произведенных частными компаниями. Максимальный диаметр ракеты составляет 1,4 метра, ее длина – 20,8 метра, ракета может вывести на орбиту до 260 килограммов полезной нагрузки.

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