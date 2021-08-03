В ООН прокомментировали гибель белоруса Виталия Шишова 4 3.08.2021, 21:41

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Активиста могли убить белорусские спецслужбы.

В ООН прокомментировали гибель белоруса Виталия Шишова. Руководителя "Белорусского дома в Украине" исчез в Киеве 2 августа. Его нашли повешенным в киевском парке.

"Мы рады видеть, что идет расследование, — цитирует слова официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика ТАСС. — Мы считаем, что его смерть должна быть тщательно расследована, все обстоятельства".

Президент Украины Владимир Зеленский взял под личный контроль громкое дело о гибели белоруса. О ней сообщают мировые СМИ, а Bellingcat анонсировал свое расследование.

Друзья Шишова заявляют, что активиста могли ликвидировать белорусские спецслужбы.

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