В ООН прокомментировали гибель белоруса Виталия Шишова4
- 3.08.2021, 21:41
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Активиста могли убить белорусские спецслужбы.
В ООН прокомментировали гибель белоруса Виталия Шишова. Руководителя "Белорусского дома в Украине" исчез в Киеве 2 августа. Его нашли повешенным в киевском парке.
"Мы рады видеть, что идет расследование, — цитирует слова официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика ТАСС. — Мы считаем, что его смерть должна быть тщательно расследована, все обстоятельства".
Президент Украины Владимир Зеленский взял под личный контроль громкое дело о гибели белоруса. О ней сообщают мировые СМИ, а Bellingcat анонсировал свое расследование.
Друзья Шишова заявляют, что активиста могли ликвидировать белорусские спецслужбы.