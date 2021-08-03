Бабченко о гибели Шишова: Вина лежит на Лукашенко и его убийцах 4 3.08.2021, 22:39

10,136

Аркадий Бабченко

Фото: Гордон

В смерти белорусского активиста виновен только узурпатор.

В Киеве нашли тело белорусского активиста Виталия Шишова, который накануне заявлял о преследовании и давлении со стороны режима Лукашенко. Виновен в этой смерти только белорусский диктатор.

Такое мнение высказал журналист Аркадий Бабченко в эфире 24 канала. Он заверил, что не стоит перекладывать ответственность на кого-то другого.

«Полностью вина лежит на Лукашенко и его убийцах. На другого перекладывать не будем. Агрессор – Россия, а убийца – Лукашенко. Это 2 аксиомы, которые не подлежат сомнению», – заверил журналист.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».