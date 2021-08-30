Блинкен: Безопасность аэропорта Кабула будет обеспечена союзниками США 30.08.2021, 7:32

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Энтони Блинкен

Госсекретарь США заявил, что аэропорт в столице Афганистана останется открытым.

За безопасность аэропорта Кабула после вывода американских войск из Афганистана будут отвечать другие страны. В США заявляют о проведенной «большой технической работе».

Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен телеканалу NBC, пишет «Новое время».

По его словам, высокопоставленный представитель Талибана в выступлении на телевидении и и радио заверил, что афганцам будет гарантирована свобода передвижения после 31 августа.

«В регионе есть ряд стран, с которыми мы очень тесно сотрудничаем. Они сосредоточены на том, как обеспечить, чтобы аэропорт оставался открытым или вновь открылся после нашего ухода, гарантировать прибытия и отлет рейсов, - соблюдать надлежащей безопасности. Мы провели большую техническую работу над тем, что потребуется для поддержки работы аэропорта. Мы поделились этим с теми странами, и у нас будет план дальнейших действий», - заявил Блинкен.

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