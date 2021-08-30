Балтийские страны поставят заслон электроэнергии с БелАЭС

Балтийские страны поставят заслон электроэнергии с БелАЭС2
- 30.08.2021, 7:45
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Латвия, Эстония и Литва обсудили как достичь общей цели.
Балтийские страны хотят прекратить торговлю электроэнергией с Беларусью, в которой действует БелАЭС. Договорились создать Балтийский региональный координационный центр.
Как сообщает delfi со ссылкой на Государственный совет по регулированию энергетики Литвы, страна хочет эффективно предотвращать попадание электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС) на рынок стран Балтии. В связи с этим регуляторы трех стран обсудили торговлю электроэнергией с третьими странами, а также произведенные Литвой оценки и предложения.
Актуальные темы электроэнергетического рынка решили решать путем учреждения Балтийского регионального координационного центра.
Во время дискуссии представители Литвы подчеркивали, что важно провести в жизнь общую цель – прекратить торговлю электроэнергией с Беларусью, в которой действует БелАЭС, и сделать приоритетом осуществляемую между странами-членами Евросоюза (ЕС) торговлю на внутреннем рынке ЕС.