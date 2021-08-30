закрыть
30 августа 2021, понедельник, 11:47
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Балтийские страны поставят заслон электроэнергии с БелАЭС

2
  • 30.08.2021, 7:45
  • 8,260
Балтийские страны поставят заслон электроэнергии с БелАЭС

Латвия, Эстония и Литва обсудили как достичь общей цели.

Балтийские страны хотят прекратить торговлю электроэнергией с Беларусью, в которой действует БелАЭС. Договорились создать Балтийский региональный координационный центр.

Как сообщает delfi со ссылкой на Государственный совет по регулированию энергетики Литвы, страна хочет эффективно предотвращать попадание электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС) на рынок стран Балтии. В связи с этим регуляторы трех стран обсудили торговлю электроэнергией с третьими странами, а также произведенные Литвой оценки и предложения.

Актуальные темы электроэнергетического рынка решили решать путем учреждения Балтийского регионального координационного центра.

Во время дискуссии представители Литвы подчеркивали, что важно провести в жизнь общую цель – прекратить торговлю электроэнергией с Беларусью, в которой действует БелАЭС, и сделать приоритетом осуществляемую между странами-членами Евросоюза (ЕС) торговлю на внутреннем рынке ЕС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип
Школа для Лукашенко
Школа для Лукашенко Ирина Халип
Все зависит только от нас
Все зависит только от нас Телеграм-канал «БОР»