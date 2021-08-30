Власти готовят новые пенсионные изменения 12 30.08.2021, 7:54

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По-новому будут рассчитывать пенсии.

Период, за который берут зарплату для расчета этих выплат, поднимут на один год — до 28 лет подряд стажа работы. Zerkalo.io напоминает, что со следующего года белорусов также ожидает очередное плановое повышение пенсионного возраста и минимального страхового стажа.

Что изменится с 2022 года

Сейчас для расчета пенсии учитывается зарплата за последние 27 лет (324 месяцев) работы подряд (или меньше, если проработали меньше 27 лет). С 1 января 2022 года его поднимут на один год — до 28 лет (336 месяца). Ежегодно этот период повышается на 1 год до фактически имеющегося стажа работы, следует из информации на сайте Минтруда.

Как подсчитывают пенсию

Допустим, мужчина выходит на заслуженный отдых в 2022 году, он трудился без перерывов. В таком случае для расчета пенсии возьмут его заработок за последние 28 лет. Если же был период, когда он не работал в эти 336 месяцев, то зарплату возьмут за более ранние годы пропорционально этим перерывам. Важный момент: непрерывный стаж на размере пенсии не сказывается, никаких бонусов за него не дают.

Что еще изменят по пенсиям с 2022 года

С 1 января 2022 года на полгода вырастет пенсионный возраст, а также минимальный страховой стаж, который необходим для получения трудовой пенсии. Это очередное плановое поэтапное повышение.

Так, в 2022 году пенсионный возраст для мужчин составит 63 года, а для женщин — 58.

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