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Ураган «Ида» повернул вспять Миссисипи

  • 30.08.2021, 7:58
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Ураган «Ида» повернул вспять Миссисипи

Из-за сильных ветров течение реки на юго-востоке американского штата изменило свое направление.

Течение реки Миссисипи на юге США поменяло направление из-за урагана четвертой категории "Ида", обрушившегося в воскресенье на побережье штата Луизиана. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на Геологическую службу страны.

Приход "Иды" на побережье Мексиканского залива в Луизиане сопровождался выбросом больших объемов морской воды. В результате уровень Миссисипи поднялся по меньшей мере на 2,1 метра, что, по оценкам специалистов, не является пределом, сообщает ТАСС.

Из-за сильных ветров течение реки на юго-востоке штата изменило свое направление, что грозит затоплениями. Так, в окрестностях крупнейшего в Луизиане города Новый Орлеан Миссисипи текла в обратном направлении со скоростью около 1,5 м/с. По данным Геологической службы, это крайне необычное явление, которое уже наблюдалось во время урагана "Катрина" в 2005 году.

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