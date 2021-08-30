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Белоруска, которая первой вышла на пикет к МВФ: Надо долбить со всех сторон

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  • 30.08.2021, 8:14
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Белоруска, которая первой вышла на пикет к МВФ: Надо долбить со всех сторон
Маша Забара

У нас нет права сдаваться

Решение МВФ выделить Беларуси почти миллиард долларов, хотя Лукашенко продолжает удерживать власть в стране, вызвало волну возмущения в обществе. Но импульс новым протестам дала одна девушка. Мария Забара начала с одиночного пикета, и запустила целый протестный поток. «Белсат» поговорил с Машей о пикете возле МВФ и реакции белорусов Америки.

«Я слышу, как политики всех стран, с США включительно, рассказывают СМИ, что они не поддерживают диктатуру Лукашенко и что будут делать все возможное, чтобы помочь Беларуси. А на следующий день разворачиваются и делают противоположное. Они принимают законы, подписывают декларации, а эти декларации ни на что не влияют», – возмущается Мария.

До того, как МВФ объявил о своем намерении выделить средства режиму Лукашенко, Мария не участвовала в протестах диаспоры. Но ситуация настолько взволновала ее, что она решила ехать из своего города в столицу.

«У меня не было времени с кем-то знакомиться и координировать протест. Я решила просто поехать в Вашингтон. Ведь мне не с белорусами надо было разговаривать, а с Дженнетт Йеллен, которая работает в фонде», – рассказывает Мария.

Ее поразило, как белорусы Вашингтона были готовы помогать после того, как она написала в их группу:

«Я не знала ни одного человека. А мне позвонили заранее. Сказали, что принесут палатку, еду, флаги и плакаты. Даже сделали разрешение на протест, хотя здесь можно пикетировать до 25 человек без разрешения. Но они так сделали на всякий случай. В итоге меня встретили вечером, пришли люди с плакатами, с арт-проектами, и даже заказали мне мегафон. И он реально решил вопрос, потому что так просто стоять – на меня никто не обращал внимания, а с ним меня было слышно до самого Белого дома».

Мария стояла в пикете с утра до вечера, хотя понимала, что такой пикет сам по себе будет иметь мало веса.

«В определенный момент мы узнали, что Дженнет Йеллен в отпуске, но она отменила гранд Афганистану. Так что если им очень сильно хочется, они могут что угодно решить, поэтому никакие отговорки не принимались», – подчеркнула Мария.

Вместе с новыми знакомыми из Вашингтона Мария решила давить на политиков через личные контакты:

«Белорусы наработали уже много контактов с политиками, делали петиции и говорили с сенаторами. Наши белорусы на зум-встречах объясняли происходящим политикам с нуля. Людям, от которых реально зависит решение, надо было все объяснять.

Здесь я поняла, что это не они решили наплевать на Беларусь, а до них просто нужно добраться и добиться».

Так началась новая волна кампании против перевода денег МВФ в Беларусь.

«Надо долбить со всех сторон. Люди, которые давно в активизме и политике, понимают, что никогда чем-то одним не решаются вопросы. Практически никогда не решается вопрос огромным митингом, как и одним написанием писем. Поэтому мы всю ночь писали шаблон письма, который можно было прислать любому политику по всему миру. В письме конкретно написано, что Лукашенко и раньше не тратил денег на борьбу с COVID-19, то нет оснований думать, что и эти деньги он пустит на коронавирус. А главное, что Лукашенко – нелегитимен и нам нужно сделать нелегитимным все его правительство», – рассказывает наша собеседница.

Она отметила, что в некоторых странах активистам удалось встретиться с политиками, определяющими судьбу финансовой помощи Беларуси:

«То есть это настоящие люди, и до них можно добраться. В понедельник поднялись все вместе и сделали очень много снимков. Мы этот коллаж отправили во все главные СМИ Соединенных Штатов и за рубежом. Посмотрим, как они на это отреагируют, хотя нам написали из разных изданий».

Мария признается, что сама многое узнала за последние дни: и о геополитических отношениях, и о международной экономической механике.

«Я узнала, что эти средства МВФ не выдает за один день, они еще не в кармане Лукашенко и их можно остановить. Даже если эти деньги Лукашенко не даст МВФ, он их получит от Путина, но этот путь стоит остановить на будущее. Точно также, как Афганистану и Венесуэле не выдали денег на этот раз.

А еще я узнала, что белорусы классно мобилизуются по всему миру, если надо. А еще-что есть разные мнения даже в маленьких диаспорах и что люди учатся работать вместе, хотя это и сложно», – поделилась Мария.

Она отметила, что усталость людей, которые каждый день работают с протестом, понятна, и большая ценность – подменять друг друга на этой длинной дистанции:

«У белорусов, живущих за границей, совершенно нет права сдаваться. Может, я говорю слишком жестко. И я сейчас не говорю о тех, кто недавно сбежал с родины и у кого дома семья. я говорю о таких, как я, у кого есть шанс помочь. Нам нужно показать белорусам внутри страны, что мы про них не забываем, потому что нам намного безопаснее. Я собственно считаю, что у меня нет права сдаваться. Конечно, из-за рубежа мы не сможем сделать все, и основное зависит от людей внутри страны. Но это не оправдание ничего не делать вне страны».

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