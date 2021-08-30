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Что происходит в белорусских вузах?

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  • 30.08.2021, 8:23
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Что происходит в белорусских вузах?

Белорусские абитуриенты выбирают европейские университеты.

Белорусские вузы в нынешнюю вступительную кампанию недобрали 6 тысяч студентов. В том числе, вакантными остались почти 500 бюджетных мест. И это после дополнительного набора, объявленного министерством образования. При этом для поступления на некоторые специальности абитуриенту можно было набрать менее 100 баллов из 400 возможных. "Немецкая волна" разбиралась в том, что происходит с высшим образованием в Беларуси.

Дополнительный набор в вузы - обычное дело?

В 2020 году в белорусские вузы планировали принять 55 тысяч первокурсников, но приняли чуть более 48 тысяч. Даже после объявления дополнительного набора студентов вакантными остались около 500 мест для обучения за счет бюджета. В министерстве образования заявили, что это произошло из-за увеличения на 2% планов приема в вузы.

Начальник Главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Касперович на пресс-конференции в Минске заявил, что дополнительные наборы студентов - это естественный процесс, и что они были всегда. Правда, к примеру, в 2019-м в вузах после вступительной кампании осталось 86 свободных бюджетных мест, а в прошлом году - 192.

"Вакантные места образовались на специальностях, где профильными идут физика и математика. Причина здесь очевидна: количество абитуриентов, которые выбирали эти предметы на централизованном тестировании, оказалось меньше, чем количество мест. К тому же отдельные абитуриенты не набрали (для поступления. - Ред.) пороговое значение", - пояснил Касперович. В свою очередь, его коллега, консультант управления высшего образования Ремма Герловская сообщила, что "незаполненными остались места на сельскохозяйственных специальностях и некоторые технические", а также в Военной академии.

Между тем для поступление в некоторые белорусские вузы абитуриентам можно было набрать менее половины от максимально возможных 400 баллов. На военно-технический факультет Белорусского национального технического университета минимальный проходной балл был всего 86, со 172 баллами можно было поступить в Академию МВД на специальность "Правоведение", в Белгосуниверситет на специальность "Геоинформационные системы" брали со 197 баллами.

"Безопаснее учиться в Европе"

Недоборы в белорусские вузы, действительно, были всегда, подтверждает бывший старший преподаватель юрфака БГУ, преподаватель ликвидированной властями бизнес-школы ИПМ Ярослав Кот. По его словам, они стали менее очевидными с появлением централизованного тестирования: конкурсы в вузы казались выше, потому что люди подавали документы сразу в несколько мест. Но сегодня даже это не помогает, отмечает собеседник.

"В последнее время очень большой отток молодежи из Беларуси. Безопаснее учится в Европе. Кроме того, уровень образования понизился в связи с тем, что ряд преподавателей были подвергнуты репрессиям (после протестов 2020 года. - Ред.). В основном это те люди, которые продвигали прогресс на каждом из факультетов. Никто не обращал внимания (при увольнении. - Ред.) на их регалии, признание за рубежом, ученые степени в разных странах. Эта отрицательная селекция понижает уровень образования", - сетует Кот.

По его словам, среди зарубежных вузов наиболее популярны у белорусских студентов учебные заведения Польши, Чехии, Германии, сейчас появились стипендиальные программы в Венгрии. Среди других проблем, с которыми сталкивается система высшего образования в РБ, собеседник называет то, что сокращается международное научное сотрудничество и программы обмена, при этом в Беларуси практически нет преподавателей из других стран (за исключением небольшого количества россиян).

"Кроме всего прочего, повышается цена образования (в минских вузах с 1 сентября вырастет примерно на 10% - Ред.), и падает заработная плата преподавателей. Разрастается администрация и идеологические структуры в вузах", - указал Ярослав Кот.

"Модели, которые предлагают молодежи, не работают"

Кандидат психологических наук, доцент с 20-летним педагогическим стажем Татьяна Синица также считает, что система высшего образования в Беларуси нуждается в реорганизации. "Я знаю, сколько нужно мытарств пережить, чтобы, например, задокументировать разработанные курсы, хотя преподаватель должен быть гибким, быстро подстраиваться под меняющиеся форматы и новые исследования. Плюс есть проблемы с обеспечением современными техническими средствами. К тому же к образованию относятся как к сфере, которая должна зарабатывать деньги, в то время как необходимо, наоборот, вкладывать в нее, чтобы образование было живое, а не как застоявшаяся вода. Модели, которые предлагаются молодежи, уже не работают", - констатирует Синица.

И добавляет, что политический кризис в стране только усугубил ситуацию: "В прошлом году, когда в Беларуси стало не до законов, студенты были шокированы. У молодежи нет уверенности в будущем. Поэтому как только она чувствует, что можно поехать поступать в другое место или подождать с образованием, пойти работать и искать себя, она это и делает".

Напомним, что в прошлом году в Беларуси в ходе массовых выступлений студентов против итогов президентских выборов и насилия в отношении мирных протестующих из вузов были отчислены сотни человек, уволены многие преподаватели, некоторые уехали за границу, а кто-то оказался за решеткой.

24 августа во время Республиканского педсовета Александр Лукашенко предложил студентам и школьникам, которые уехали учиться за границу, там и оставаться: "Потому что там не столько обучают… Им далеко до нашего образования. Там промывают мозги и забрасывают к нам как агентуру, это уже идейные если не враги, то противники нашего государства". Также, по словам Лукашенко, белорусские вузы в ближайшее время ждет естественный отбор, если они не будут "на гребне прогресса".

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