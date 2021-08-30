Чешские археологи нашли два древних поселения разных эпох 30.08.2021, 8:24

Они находились совсем рядом.

Археологи обнаружили два доисторических поселения — позднего каменного века и позднего бронзового века — недалеко от Смиржице в чешском районе Градец-Кралове, пишет «Новое время».

Это произошло во время спасательных археологических исследований перед постройкой зала возле станции Смиржице, пишут чешские СМИ.

Археологи подозревали, что они могут натолкнуться на важное открытие. Первые находки на месте этой стройплощадки были сделаны еще во время поверхностных сборов в 1980-х годах.

«Однако количество открытий, обнаруженных в ходе текущего исследования, намного превзошло все предыдущие ожидания», — говорится в заявлении Музея Восточной Чехии в Градец-Кралове. Доисторические люди оставили на этом месте 400 ям.

Первое поселение на этом месте было около 4300 г. до н.э. В то время культура Lengyel из южной Моравии, Словакии и Венгрии затронула Восточную Чехию. По словам заведующего археологическим отделом музея Мирослава Новака, находки этой культуры еще не были широко распространены в регионе. «С точки зрения масштабов и полноты нынешнее открытие не имеет себе равных», — сказал он.

«Помимо керамических сосудов, жители того времени оставили здесь большое количество каменных орудий труда. В Смиржице также есть своя „Венера“, человеческая голова, выступающая из края керамического сосуда», — подчеркнул Новак.

Примерно в 900 году до нашей эры люди снова поселились в этих местах. Они были носителями так называемой силезской культуры, которая по погребальным обычаям входит в число культур мусорных свалок. Хотя в восточно-чешских музеях есть много находок того периода, еще не было ясно, как выглядели типичные поселения того времени.

«Жилой комплекс состоял из нескольких больших надземных домов и необычайно большого количества ям для хранения сельскохозяйственных культур. Среди замечательных находок также есть несколько печей и каменные формы для литья бронзовых предметов», — сказал Новак.

Археологи также задокументировали интересный феномен, когда люди позднего бронзового века находили и, вероятно, повторно использовали предметы, оставленные их предшественниками почти 3500 лет назад.

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