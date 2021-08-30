Латвийские хоккеисты победили французов и завоевала путевку на Олимпийские игры-2022 2 30.08.2021, 8:31

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фото: championat.com

А лукашенковские хоккеисты в Пекин не поедут.

В решающем матче олимпийской квалификации на "Арене Рига" сборная Латвии взяла верх над командой Франции со счетом 2:1 и завоевала путевку на Игры в Пекин, пишет

Латвия — Франция — 2:1

Шайбы: 1:0 — Букартс (10.56). 2:0 — Индрашис (45.50). 2:1 — Да Коста (51.15).

Группа "Е": Латвия — 9 очков (3 матча), Франция — 6 (3), Венгрия — 3 (3), Италия — 0 (3).

Напомним, лукашенковские хоккеисты проиграли Словакии и остались без путевки на Олимпийские игры-2022.

Белорусская команда не может попасть на Олимпийские игры уже 12 лет.

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