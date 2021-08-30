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Почему белорусские болельщики рады выступлениям хоккейной сборной

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  • 30.08.2021, 8:39
  • 11,738
Почему белорусские болельщики рады выступлениям хоккейной сборной

Ряд из них желает лукашенковским хоккеистам поражения.

На турнире в Братиславе определился один из участников хоккейного турнира Зимней олимпиады в Пекине. Это Словакия, в решающем матче победившая Беларусь. Наши же соотечественники не попадают на Игры третий раз подряд. Что происходит с белорусским хоккеем, имеющим огромные инвестиции? Об этом в материале nn.by.

Что произошло?

План на нынешнюю квалификацию был простой. Белорусы (14-е место в рейтинге ИИХФ) побеждают поляков (22-е место) и австрийцев (18-е). А потом борются за единственную путевку с сильной Словакией (№8 в рейтинге).

Но с самого начала что-то пошло не так. Казалось, силы соперников были несравнимы:

белорусы в этом году выступали в элитном дивизионе, поляки находятся в третьем. Но наши впервые проиграли западным соседям в официальном матче — 0:1.

Матч с Австрией закончился со счетом 5:2 в пользу «наших». «Сборная в Братиславе пока выдала всего один качественный период. Из шести», — констатировал после этого матча «Прессбол».

В итоге, чтобы завоевать путевку на Зимние олимпийские игры, нужно было в основное время победить Словакию.

Подопечные Крэйга Вудкрофта первыми пропустили, потом сравняли, но решающую шайбу пропустили в конце третьего периода (1:2). На Олимпиаду едет Словакия.

Что происходило с хоккеем в последние годы?

Этот результат можно было бы считать стечением обстоятельств. Но на самом деле ничего удивительного нет. Белорусский хоккей давно в глубоком кризисе.

Последний раз мы играли на Олимпиаде 11 лет назад — в Ванкувере, в 2010-м.

Кстати, туда белорусы попали без квалификаций, так как имели высокий рейтинг. Предыдущая и последующие попытки победить в квалификации (на Игры в 2006, 2014 и 2018) закончились провалами.

Последние чемпионаты мира — сплошное разочарование. В течение 2010-х белорусы лишь дважды попадали в четвертьфинал (из них один раз — на домашнем первенстве в Минске, куда не приехала часть звезд из НХЛ) и неоднократно балансировали на грани вылета из высшего дивизиона.

В 2018-м везение закончилось.

Правда, белорусы победили во втором дивизионе и быстро вернулись в элиту.

Но в этом году мир наблюдал наш позор: на очередном чемпионате мира мы заняли предпоследнее место, выиграв лишь один матч.

Однако помог коронавирус: из-за его соревнования в слабейших дивизионах не стали проводить, поэтому из элиты никто не вылетал. А так белорусы снова бы попали в одну кампанию со слабыми командами.

Советское наследие и инфраструктура от Лукашенко

Почему так происходит? Причин много.

Наибольшие успехи белорусского хоккея — вхождение в элиту из низших дивизионов в течение 1990-х, успешное выступление на Олимпийских играх (упомянем легендарное четвертое место в 2002-м) — базировались на советском наследии.

Недаром в конце существования Союза минская «Юность» дважды признавалась лучшей специализированной школой в СССР.

В 1990-е хоккеем заинтересовался Александр Лукашенко — так этот вид спорта получил фантастическое финансирование и хорошую инфраструктуру. По всей Беларуси стали возводиться ледовые арены. На том этапе этого дало эффект и поспособствовало развитию этого вида спорта.

Но если сравнивать ситуацию с другими странами, общее увлечение исчезает. В той же Польше в два раза больше мужчин — хоккеистов, чем в Беларуси — 1050, и почти в 10 раз — женщин (320).

У наших соседей общее количество спортсменов в этом виде спорта меньше только за счет детей.

«В Польше хоккеем занимается 20 человек»: Лукашенко прокомментировал поражение от поляков и выступление белорусов на Олимпиаде

Бешеные деньги и игнорирование детского хоккея

Почему же белорусские дети не доходят до профессионального спорта?

Вопрос в инфоструктуре? В Польше 25 крытых катков и 10 открытых (в Беларуси, соответственно, 41 и 2). Хотя наши западные соседи не имеют огромной государственной поддержки.

Может, не хватает денег? Но зарплата вратаря минского «Динамо» Доминика Фурха — 41,6 тысяч долларов в месяц, у главного тренера Крэйга Вудкрофта, который одновременно является главным тренером сборной, 27,5 тысяч долларов, у нападающего Брендана Козуна, который уже ушел из клуба, а также у его партнеров по звену — около 30,8 тысяч.

Правда, эти деньги не зарабатываются, среди спонсоров команды «Беларуськалий» и»А-100».

Проблема в другом. До детских школ такие деньги не доходят.

Например, в 2017-м тренер Дмитрий Басков заявил, что «маленькую зарплату в 400 рублей ни один нормальный специалист не поедет работать в регионы». По его мнению, тренер должен был зарабатывать одну тысячу. В этом году Басков, уже председатель Федерации хоккея, признался, что специалисты зарабатывают 600 рублей.

Потенциальные детские тренеры не идут в профессию, количество игроков, которые могут играть на высшем уровне, уменьшается. В результате для игры за сборную белорусы вынуждены давать паспорта американцам и канадцам.

Еще один дисбаланс наблюдается между клубами. Упомянутое минское «Динамо» играет в КХЛ. Остальные команды выступают в чемпионате Беларуси — не слишком популярным и престижным. Зарплата в хоккейной Экстралиге не может превышать 6 тысяч рублей (или 2,3 тысячи долларов). Это огромная сумма для рядовых белорусов, но мизерная для КХЛ. Не зря в этом году в сборной не было ни одного представителя белорусского чемпионата.

В этом году на выступление наших соотечественников дополнительно повлиял эмоциональный фон. Точнее, отношение болельщиков. Ряд из них впервые за последние годы желали команде поражения.

Ведь хоккеисты, в отличие от представителей других видов спорта, почти никак прореагировали на насилие.

Да и в целом ситуация в хоккее свидетельствует об общем кризисе в стране, который наблюдается и в культуре, и в спорте, и в других сферах.

Как ни странно, белорусы — даже несмотря на все упомянутые обстоятельства — могли бы выиграть квалификацию и попасть на Олимпиаду. У нас не самая худшая сборная, четыре игрока с которой имеют контракты в НХЛ. Но проблемы бы от этого не исчезли и обязательно бы проявилось в следующий раз.

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