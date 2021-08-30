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Киберпартизаны и дальше будут давать поводы для сенсационных публикаций

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  • 30.08.2021, 8:57
  • 4,208
Киберпартизаны и дальше будут давать поводы для сенсационных публикаций

Статью о патриотах в Сети публикует международный портал Interesting Engineering (IE). .

Очень любопытно наблюдать за феноменом белорусских киберпартизан, пишет в Telegram историк Александр Фридман. Если в начале о них писала рассчитанная на широкую публику пресса, которая и прославила их на весь мир, то теперь это явление привлекло внимание профессионального сообщества.

И это важный момент, ибо белорусская тема тем самым попадает в поле зрения людей, который возможно и не интересуются международной политикой, но увлекаются техникой и информационными технологиями.

Материал "Хакеры занялись режимом Лукашенко в Беларуси" публикует международный портал Interesting Engineering (IE).

.

P.S. Примечательно, что публикация IE практически совпала с сообщением о том, что кибер-партизаны завладели номерами телефонов сотрудников МВД и КГБ . Похоже, что киберпартизаны и дальше будут давать поводы для сенсационных публикаций.

Interesting Engineering - это известный англоязычный научно-популярный интернет-портал c широкой аудиторией. Как мы видим, тема белорусских киберпартизан продолжает оставаться на повестке дня.

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