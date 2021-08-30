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Восемь нелегальных мигрантов улетели из Литвы домой

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  • 30.08.2021, 8:59
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Восемь нелегальных мигрантов улетели из Литвы домой
Фото: Petra Malukas / AFP / Scanpix / LETA

Еще три десятка выразили такое желание.

Об этом сообщила в эфире LRT RADIO директор литовского Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте. Напомним, в Литве мигрантам предлагается 300 евро, а также билет на самолет, если они выразят желание вернуться домой.

По словам Гудзинскайте около двух тысяч мигрантов подали прошения о предоставлении убежища. В департаменте ожидают, что может поступить еще около тысячи запросов.

«Каждое заявление рассматривается индивидуально, но после оценки профилей я прогнозирую, что это около 2-3% от всех мигрантов смогут получить убежище. Решения по заявлениям остальных, скорее всего, будут отрицательными», — сказала она.

Всего в этом году в Литве на границе было задержано более 4 тыс. человек.

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