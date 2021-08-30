Восемь нелегальных мигрантов улетели из Литвы домой 3 30.08.2021, 8:59

2,596

Фото: Petra Malukas / AFP / Scanpix / LETA

Еще три десятка выразили такое желание.

Об этом сообщила в эфире LRT RADIO директор литовского Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте. Напомним, в Литве мигрантам предлагается 300 евро, а также билет на самолет, если они выразят желание вернуться домой.

По словам Гудзинскайте около двух тысяч мигрантов подали прошения о предоставлении убежища. В департаменте ожидают, что может поступить еще около тысячи запросов.

«Каждое заявление рассматривается индивидуально, но после оценки профилей я прогнозирую, что это около 2-3% от всех мигрантов смогут получить убежище. Решения по заявлениям остальных, скорее всего, будут отрицательными», — сказала она.

Всего в этом году в Литве на границе было задержано более 4 тыс. человек.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».