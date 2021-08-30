В Афганистане запретили снимать с банковских счетов больше $200 в неделю 2 30.08.2021, 9:34

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Также афганский центробанк приказал всем частным банкам возобновить свою деятельность.

Центробанк Афганистана запретил снимать с банковских счетов более $200 в неделю. Банкам приказали возобновить работу, отмечает «Новое время».

Центральный банк Афганистана предписал всем частным и международным банкам ограничить снятие средств со счетов индивидуальных клиентов до $200 (2000 афгани) в неделю, передает агентство Khaama Press со ссылкой на директиву регулятора.

Такое решение принято после возникновения финансовых трудностей в Афганистане и как говорится в директиве — будет носить временный характер.

Оно было принято через несколько часов после того, как сотни людей вышли устроили протесты в Кабуле против закрытия банков.

Также афганский центробанк приказал всем частным банкам возобновить свою деятельность в стране на основе принципов и нормативов регулятора и разрешил осуществлять денежные переводы онлайн.

Отмечается, что после захвата Кабула движением Талибан, банковское обслуживание в стране оказалось недоступно. Работодатели не могут выплачивать зарплату сотрудникам, а людей заканчиваются деньги.

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