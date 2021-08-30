закрыть
30 августа 2021, понедельник, 11:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Афганистане запретили снимать с банковских счетов больше $200 в неделю

2
  • 30.08.2021, 9:34
  • 1,284
В Афганистане запретили снимать с банковских счетов больше $200 в неделю

Также афганский центробанк приказал всем частным банкам возобновить свою деятельность.

Центробанк Афганистана запретил снимать с банковских счетов более $200 в неделю. Банкам приказали возобновить работу, отмечает «Новое время».

Центральный банк Афганистана предписал всем частным и международным банкам ограничить снятие средств со счетов индивидуальных клиентов до $200 (2000 афгани) в неделю, передает агентство Khaama Press со ссылкой на директиву регулятора.

Такое решение принято после возникновения финансовых трудностей в Афганистане и как говорится в директиве — будет носить временный характер.

Оно было принято через несколько часов после того, как сотни людей вышли устроили протесты в Кабуле против закрытия банков.

Также афганский центробанк приказал всем частным банкам возобновить свою деятельность в стране на основе принципов и нормативов регулятора и разрешил осуществлять денежные переводы онлайн.

Отмечается, что после захвата Кабула движением Талибан, банковское обслуживание в стране оказалось недоступно. Работодатели не могут выплачивать зарплату сотрудникам, а людей заканчиваются деньги.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип
Школа для Лукашенко
Школа для Лукашенко Ирина Халип
Все зависит только от нас
Все зависит только от нас Телеграм-канал «БОР»