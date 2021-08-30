Лучше некуда 2 30.08.2021, 9:38

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Как белорусские хоккеисты объявили итальянскую забастовку.

В Братиславе завершился квалификационный турнир с участием хоккейной сборной Беларуси, на котором разыгрывалась путевка на Олимпиаду-2022, пишет «Салiдарнасць».

Особое внимание, которое Александр Лукашенко уделяет этому виду спорту, вылилось в колоссальные по белорусским меркам инвестиции. Но результат все хуже и хуже. Три месяца назад сборная провалилась на чемпионате мира по хоккею. Шанс реабилитироваться представился в конце лета: для этого нужно было выиграть отбор на предстоящие Игры в Пекине. Пикантности ситуации добавляла то, что проходил он как раз накануне дня рождения правителя.

Все пошло не по плану с самого начала. В первом же матче белорусы сенсационно програли полякам, обретающимся в третьем по силе дивизионе мирового хоккея – 0:1. Этот провал главный тренер сборной сопроводил феерическим комментарием.

«Моя команда многое сегодня делала хорошо. Не получилось только забросить шайбы», — заявил Крэйг Вудкрофт.

Затем сборная Беларуси нанесла поражение Австрии. Решающим стал матч против Словакии. Собственно, так и предполагалось накануне турнира. Но поражение от поляков внесло небольшую, но, как выяснилось впоследствии, роковую поправку: белорусам обязательно нужно было не просто победить словаков, а сделать это в основное время. Переход в овертайм автоматически означал, что путевка на Олимпиаду уходит к хозяевам льда.

...До сирены оставалось немногим более двух минут, а счет был ничейным. И тогда Вудкрофт рискнул заменить вратаря на шестого полевого. Но пользу из этого извлекли не белорусы, а их соперники, расстрелявшие пустую «рамку». Словакия победила – 2:1. И оставила «красно-зеленых» без Олимпиады.

Если бы не конфуз с поляками (оглушительный сам по себе), не пришлось снимать вратаря, и оставались шансы выиграть билет в Пекин в овертайме матча со словаками или в серии буллитов. Но стартовый провал аукнулся на самом финише. В результате в багаже из Братиславы команда везет лишь зажигательные комментарии коуча.

«Безусловно, этой сборной есть, чем гордиться. Однозначно, белорусский хоккей за последнее время стал лучше. По-моему, развитие хоккея в стране идет в правильном направлении», — сказал Крэйг Вудкрофт.

Ага, конечно. Последнее место на чемпионате мира. Третий подряд пролет мимо Олимпиады. Лучше некуда.

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