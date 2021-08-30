Диетолог назвала пять помогающих нарастить мышцы продуктов 4 30.08.2021, 9:40

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Многие из них еще и полезны для организма.

Для того чтобы спровоцировать рост мышц, не следует усиленно «налегать» на один-два продукта. Об этом рассказала эндокринолог-диетолог Татьяна Бочарова.

Она уточнила, что в рационе питания должны быть разные продукты с неодинаковым соотношением аминокислот. Это, по словам диетолога, позволит получить максимальное количество необходимых веществ.

В беседе с «РИА Новости», опубликованной 29 августа, Бочарова рекомендовала в первую очередь употреблять в пищу говядину, содержащую белок и креатин, снабжающий мышцы кислородом и повышающий выносливость.

Вторым продуктом, как указала врач, является куриная грудка. Она хорошо усваивается, содержит витамин В и полезна даже при проблемах с пищеварением, добавила эндокринолог.

Кроме того, для роста мышц следует потреблять яйца, в состав которых входят цинк, и аминокислоту лейцин, снижающую скорость распада белка.

Еще одним полезным продуктом является рыба, к примеру лосось, горбуша или скумбрия. Она содержит омега-3 и полиненасыщенные жирные кислоты, которые в том числе способствуют восстановлению мышц после нагрузок, уточнила Бочарова.

В заключение диетолог к полезным для роста мышц продуктам отнесла творог. Благодаря содержащемуся в нем казеину организм насыщается на долгое время, заметила специалист.

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