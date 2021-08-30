Настало время все изменить 30.08.2021, 9:45

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Хунта больше всего боится солидарности и забастовок.

«Белорусское объединение рабочих» объявило предзабастовочное состояние, сообщает Telegram-канал «Ник и Майк».

«Наша четверка в последнее время достаточно подробно пишет про ситуацию на беларусских предприятиях. Ком проблем продолжает нарастать, хотя самые болезненные санкции впереди. Уже есть дефицит иностранных запчастей, материалов. Все сложнее со сбытом. Профессионалов продолжают увольнять. Все это ведет к неминуемому краху.

Сейчас белорусы находятся у интересной развилки. С одной стороны, страшно потерять все прямо сейчас. С другой, каждый месяц оттягивания решения вопроса загоняет отдельные предприятия и страну в целом в положение полной разрухи.

Белорусы — лидеры в Европе по доле расходов на еду. Отправка ребенка в школу – это целый челлендж, на который даже кредиты выдают. Беларусь на 3-е месте в мире по доле таких расходов относительно средней зарплаты по стране. Зарплата в 500 долларов так и остается несбыточной мечтой.

Причина ясна и понятна – неэффективное управление и подавление инициативы. Настал момент изменить это. Хунта больше всего боится солидарности и забастовок. У нее нет запасного народа, который бы вышел на работу вместо нас. Учимся говорить «Нет!» и отстаивать свои права.

Стачке быть!» — пишет команда Telegram-канала.

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