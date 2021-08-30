В Беларуси ухудшилось качество долгов за энергоносители 30.08.2021, 9:56

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Флагманские предприятия страны отчитались о задолженности за топливно-энергетические ресурсы.

Доля проблемных обязательств значительно увеличилась, пишет сайт banki24.by.

Состояние долгов за энергоносители отражает соответствующий тип кредиторки. На 1 июля 2021 года кредиторка флагманов за энергоносители составила 4,014 млрд BYN. Эта кредиторка показывает состояние расчетов за поставленные топливно-энергетические ресурсы (ТЭР).

По сравнению с началом года кредиторка за ТЭР сократились на 24,9%. Примерно две трети этого падения обеспечил июнь месяц. Если смотреть по видам деятельности, то наибольшие вклады в снижение кредиторки внесли промышленность, а также сухопутный и трубопроводный транспорт.

В региональном разрезе крупнейшее падение кредиторки за ТЭР сформировали флагманы Гомельской области и Минска. По Гомельщине всего за месяц кредиторка снизилась с 1,775 до 1,371 млрд BYN, по Минску — с 968 до 660,5 млн BYN.

На 1 июля 2021-го основную кредиторку за энергоносители накопили флагманы промышленности (2,376 млрд BYN на отчетную дату). Около 1,408 млрд BYN приходилось на отрасли обрабатывающей промышленности, а порядка 930,9 млн BYN — на энергетику.

В сельском хозяйстве флагманы образовали кредиторку за ТЭР на сумму 728,5 млн BYN, в оптовой торговле — 315,6 млн BYN, в розничной торговле — 213,5 млн BYN, на транспорте — 148,4 млн BYN.

Кредиторку с пропущенными сроками погашения называют просроченной. Просрочка флагманов Беларуси за энергоносители на 1 июля составила 997,8 млн BYN.

К 1 июля просроченная кредиторка за ТЭР у флагманов промышленности достигла 459,7 млн BYN, в сельском хозяйстве — 389,1 млн BYN, в строительстве — 20,1 млн BYN, на транспорте — 45,3 млн BYN, в операциях с недвижимым имуществом — 51,2 млн BYN.

На отчетную дату доля просрочки составила 24,9% и это самый высокий процент с 1 мая 2020 года. На 1 июля 2021-го в срок не был возвращен каждый четвертый рубль.

Сравните: на 1 июня удельный вес просроченной кредиторки достигал 19,9%. Доля просроченных обязательств резко выросла из-за падения совокупной задолженности при стабильном состоянии просроченной. Таким образом автоматически качество задолженности резко снизилось. Если кредиторка за ТЭР опять поднимется без роста просрочки, то доля проблемных обязательств уменьшится.

По промышленности доля проблемных обязательств за энергоносители на отчетную дату составила 19,3%, по сельскому хозяйству — 53,4%, по строительству — 77,1%, по торговле — 1,8%, по транспорту — 30,5%.

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