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Какие недорогие компактвэны могут купить белорусы

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  • 30.08.2021, 10:08
  • 3,254
Какие недорогие компактвэны могут купить белорусы

Цена семейного авто стартует от 3250 долларов.

Совсем скоро начнется новый учебный год, перед многими родителями встанет ежедневная задача возить детей в школу или детский садик. Удобнее всего это делать в компактвэнах: во многих из них ровный пол, детишкам удобно забираться внутрь, не перешагивая выступающий порог, а родителям просто пристегивать своих чад в креслах, не сгибаясь в три погибели.

Журналист abw.by Андрей Ахрем отправился к станции метро "Борисовский тракт", чтобы посмотреть, какие однообъемники сегодня можно приобрести за относительно небольшие деньги. Основная масса представленных автомобилей уже перешагнула 10-летний возрастной рубеж, поэтому мы не надеялись найти что-то в полностью заводском окрасе. Такие чудеса случаются, но редко и, как правило, не здесь. Поэтому в первую очередь смотрим на общее состояние кузова и сохранность салона. Для оценки технического состояния в любом случае требуется диагностика на СТО.

Opel Zafira: и дизель, и бензин

Zafira некогда была очень популярным автомобилем, а сегодня удивляет прежде всего ее остаточная цена. Машину 2001 года с двухлитровым дизелем и заявленным пробегом 313.000 км продают за 4750$. В целом двигатель неплох и в свое время считался довольно надежным, но сегодня говорить что-то о надежности 20-летнего авто бессмысленно.

Естественно, на машине достаточно крашеных элементов, но в целом для "первой" Zafira состояние кузова неплохое, да и покрашено хорошо. Кромки дверей "живые", арки тоже, а вот на внутренней стороне крышки капота появилась коррозия, хотя до дыр еще далеко.

Явных последствий попаданий в серьезные ДТП не видно, но небольшой удар в переднюю часть определенно был. На первый взгляд ничего критичного.

Салон неплохо сохранился. Zafira в этом плане вообще довольно "живучая" машина, но руль и чехол на кулисе КПП изрядно потерты. Однако этим страдают все или почти все "Зафиры".

Еще одна Zafira того же 2001 года, но с бензиновым двигателем 2.2: заявленный пробег – 220.000 км, стоимость – 4550$. Состояние плюс-минус такое же, как у предыдущей дизельной.

Здесь также не обошлось без вторичных окрасов, но признаков ДТП по передней части не видно, а покрашено хорошо.

"Телевизор" местами слегка ржавый, капот изнутри тоже немного цветет, но все это вы найдете даже на куда более свежих Opel. А после 20 лет зачастую они выглядят куда более печально.

Салон в этой машине также в достойном состоянии, чуть лучше, чем в предыдущей. Даже руль под чехлом затерт меньше.

Renault Scenic: самый дешевый

Самый дешевый автомобиль в нашей сегодняшней подборке – Renault Scenic 1999 г.в. в красивом золотистом цвете за 3250$. Но главный плюс этой машины – двигатель. Здесь под капотом 1.9 dTi, о надежности которого слагали легенды. Конечно, сегодня ему 22 года, случиться может всякое, но в ремонте эти моторы недороги, а навесное на них стоит копейки.

По словам продавца, в машине переварены пороги и задние арки, она полностью перекрашена, но это очевидно и так. Покрашено более-менее нормально, хотя капот отличается оттенком от остального кузова. Ключевая "металлическая" проблема этого авто видна под капотом: передняя часть правого брызговика знатно выгнила. По-хорошему здесь также нужно вварить кусок железа, но так как в глаза не бросается, если не заглядывать туда, видимо, пошли по пути наименьшего сопротивления.

Из интересного здесь велюровый салон рыжего цвета. Такой доводится видеть впервые – смотрится здорово.

Opel Meriva: самый молодой...

... но не самый дорогой в нашей подборке. За машину 2009 года с бензиновым 1,4-литровым двигателем просят 5650 у.е. И этот автомобиль не избежал воздействия на кузов окрасочного пистолета, причем левая сторона покрашена не очень качественно.

В остальном этот компактный вэн выглядит наименее "уставшим" из всех осмотренных сегодня машин. Но Opel есть Opel: низ пассажирской двери и порог справа начали ржаветь.

А вот салон Meriva в хорошем состоянии, в нем придраться не к чему. Удивительно, что в столь компактной машине вполне вместительный багажник. При этом места во втором ряду не так уж и много. Но если возить там детей, они точно поместятся без проблем.

Ford C-Max: самый дорогой

Самый дорогой из рассмотренных сегодня автомобилей – Ford C-Max 2008 года с 1,8-литровым дизельным двигателем за 6100$. На бумажке под лобовым стеклом указан пробег 230.000 км.

Верится с трудом, но при взгляде на состояние салона в голову приходят мысли о том, что всякое бывает. Салон действительно сохранился очень хорошо, нигде ничего не затерто, сиденья не просижены и не порваны. При этом внутри нет знакомого запаха дешевой химчистки, вероятно, владелец действительно был аккуратным.

Машина выглядит неплохо с расстояния 5 метров. Но это все благодаря тому, что она полностью перекрашена, причем качество кузовных работ при ближайшем рассмотрении было не очень хорошим: присутствуют риски от наждачки, кратеры и пыль под лаком. На задних арках шпатлевка, но ничего удивительного, ведь C-Max имеют свойство активно ржаветь. Зазоры между передним бампером и крыльями огромны.

Что творится под капотом, посмотреть не удалось, ведь в этом поколении крышка открывается ключом, а продавца в пределах видимости не наблюдалось.

Citroёn Evasion: самый большой

Evasion – самая просторная машина, полноценный минивэн. Автомобиль 2001 г.в., под капотом двухлитровый дизель – это также крайне надежный и неприхотливый мотор. Заявленный пробег – 351.000 км. На 20-летней машине с трудом верится и в такие цифры, но это больше похоже на правду, чем 220.000 км. Цена – 4850$.

Если эта машина и красилась, то очень давно. ЛКП выглядит настолько затертым, будто кузов всю жизнь мыли одной тряпкой и никогда ее не полоскали. Тем не менее задняя правая дверь красилась, и сделано это плохо – окрас бросается в глаза с 10 метров.

На левой стороне присутствуют две большие царапины, которые, похоже, закрашивались при помощи губки краской, "немного" отличающейся оттенком от той, которой покрыт остальной кузов. Вживую это хорошо видно, а на фото практически незаметно.

Тем не менее у этой машины есть огромный плюс – ржавчины нет! Еще один плюс – под капотом грязно и при этом сухо. Сразу понятно, что нигде ничего не течет, в отличие от автомобилей с вымытыми "подкапотками".

Минус – грязный салон. Выглядит он так себе и явно требует качественной химчистки.

Этот Evasion – очень неоднозначный автомобиль. Визуально он самый непривлекательный, куда ни посмотри, но если углубиться в техническое состояние, вполне может оказаться лучшим из всех. А если так, то перекрасить заднюю дверь и убрать царапины на левом борту, отполировать, сделать хорошую химчистку – и вполне возможно, что прослужит эта машина дольше многих других из нашей сегодняшней подборки.

Bердикт

Все осмотренные машины далеки от идеала – в любой из них можно найти к чему придраться. Который раз чудес ждать не приходится. Но примерно так и выглядит большинство продаваемых машин старше 10 лет, не говоря уже про 20-летние, многие из которых зачастую находятся в куда более печальном состоянии.

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