1 сентября - не покупайте цветы 10 30.08.2021, 10:25

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Давайте лишим хунту прибыли.

Цветочный бизнес в Беларуси принадлежит семье Лукашенко и их приближённым. Десятки миллионов долларов текут в карман хунты на равне с нелегальным экспортам табака, пишет канал «Водители 97».

Кто зарабатывает на цветах в Беларуси?

Если изучить перечень белорусских поставщиков срезанных цветов, лидируют три компании: «Глобалкастом», «Логекс» и «Газ Венчуре». В списке также есть и государственный логистический оператор «Белтаможсервис».

Все перечисленные компании тесно связаны с руководством страны. Никто на этот рынок просто так не может зайти. Им просто не позволяют это сделать.

«Глобалкастом» по-прежнему связан с Шейманом. Юрлица, по документам, записаны на Евгения Жовнера и Александра Романовского. Последний является бизнес-партнером Дмитрия Побяржина, бывшего пресс-секретаря КГБ Беларуси.

Второй крупный поставщик цветов - компания «Логекс», — связан с бизнесменом Александром Шакутиным и его сыном Александром Шакутиным-младшим. Семья Шакутиных исключительно лояльна Лукашенко. Шакутин-старший был одним из немногих бизнесменов на тайной инаугурации Лукашенко в разгар уличных протестов 2020 года.

Третий поставщик, «Газ Венчуре», связан с логистическим оператором «Бремино групп», который связан с Алексеем Олексиным, его давним партнерам Николаем Воробьём и Александром Зайцевым, которые также исключительно близки к семье Лукашенко.

Не забывайте ещё, что именно школы и учителя относятся к большинству тех, по чьей вине были фальсифицированы выборы. Часть учителей пошла на преступление против народа. Неужели преступники заслуживают цветов?

Упырям должно доставаться как можно меньше наших денег. На любом витке противостояния с народом Беларуси, они должны быть как можно слабее.

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