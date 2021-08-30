Месси дебютировал за ПСЖ 30.08.2021, 10:32

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Лионель Месси

Фото: Getty Images

Аргентинец провел свой первый матч за новый футбольный клуб.

Нападающий Лионель Месси дебютировал за "Пари Сен-Жермен" в матче 4-го тура французской Лиги 1 с "Реймсом".

Аргентинец вышел на поле на 66-й минуте встречи при счёте 2:0 в пользу парижан, заменив нападащего Неймара.

34-летний аргентинец был близок к новому контракту с "Барселоной", но Ла Лига не одобрила документ из-за финансовых проблем клуба, после чего форвард стал свободным агентом.

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