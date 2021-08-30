Врач назвал вакцины, которые могут быть эффективнее против «Дельты» и других штаммов COVID-19 1 30.08.2021, 10:39

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Специалист в очередной раз подчеркнул важность вакцинации.

Вакцины на основе инактивированного вируса могут оказаться наиболее эффективными против новых штаммов коронавируса. Об этом рассказал в интервью obozrevatel.com украинский врач-анестезиолог Борис Бриль.

По его словам, к таким вакцинам относится вакцина CoronaVac производства SinoVac.

"В случае с Moderna и Pfizer мы имеем антитела только против белка или части белка, а тут мы имеем полный набор всех пептидов", – сказал он.

По словам медика, такие прогнозы можно строить "с осторожной уверенностью". "На сегодняшний день Moderna показала лучшие результаты. Но с осторожной уверенностью я могу предполагать, что вакцины типа SinoVac, основанные на убитом вирусе, могут оказаться еще более эффективными", – сказал он.

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