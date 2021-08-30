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Forbes: Из всех богатейших семей России не повезло лишь Гуцериевым

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  • 30.08.2021, 10:46
  • 4,224
Forbes: Из всех богатейших семей России не повезло лишь Гуцериевым
Михаил Гуцериев
Фото: ТАСС

Санкции ударили по другу Лукашенко.

Издание Forbes опубликовало очередной рейтинг самых успешных предпринимательских династий России. Семья Гуцериевых заняла 4-е место — богаче лишь Бакальчуки, Гурьевы и Ротенберги.

Авторы рейтинга считают, что Гуцериевым не повезло — они стали за год богаче лишь на $500 млн и их состояние выросло до $3,7 млрд. Проблемы у главы семьи Михаила Гуцериева возникли из-за введенных санкций Евросоюза в отношении белорусского режима. Он оказался в санкционном списке за тесные отношения с Александром Лукашенко.

Журналисты отмечают, что Гуцериев и Лукашенко давно знакомы: в январе 2000-го Гуцериев стал президентом российско-белорусской компании «Славнефть». В 2013 году Лукашенко упоминал «своего друга Мишу» во время конфликта с российским «Уралкалием». Семья строит в Беларуси горно-обогатительный комбинат «Славкалий», что невозможно без поддержки лично Александра Лукашенко.

Михаилу Гуцериеву из-за угрозы санкций пришлось передать контроль над нефтяными компаниями «Сафмара» и «Славкалием» своему брату Саит-Саламу Гуцериеву.

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