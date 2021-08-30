США заявили о намерении закрыть дипмиссию в Афганистане 30.08.2021, 11:32

Энтони Блинкен

Фото: Reuters

Это может произойти после вывода войск из страны.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США, скорее всего, закроют свою дипмиссию в Афганистане.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC, пишет unian.net.

Блинкен также допустил, что после вывода войск из Афганистана США не сохранят посольство в стране.

Госсекретарь утверждает, что со стороны Соединенных Штатов "останется в силе обязательство продолжать оказывать помощь тем людям, которые хотят покинуть Афганистан, и которые не успели уехать к 1 сентября".

"У нас есть способы и механизмы, которые могут облегчить отъезд людей из Афганистана, если они решат уехать", - подчеркнул Блинкен.

Блинкен надеется, что "Талибан" выполнит обещание сохранить границы открытыми после 31 августа.

"Сейчас, конечно, мы не верим талибам на слово. Мы оцениваем их по их делам и наблюдаем", - добавил он.

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