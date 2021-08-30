США заявили о намерении закрыть дипмиссию в Афганистане
- 30.08.2021, 11:32
Это может произойти после вывода войск из страны.
Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что США, скорее всего, закроют свою дипмиссию в Афганистане.
Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC, пишет unian.net.
Блинкен также допустил, что после вывода войск из Афганистана США не сохранят посольство в стране.
Госсекретарь утверждает, что со стороны Соединенных Штатов "останется в силе обязательство продолжать оказывать помощь тем людям, которые хотят покинуть Афганистан, и которые не успели уехать к 1 сентября".
"У нас есть способы и механизмы, которые могут облегчить отъезд людей из Афганистана, если они решат уехать", - подчеркнул Блинкен.
Блинкен надеется, что "Талибан" выполнит обещание сохранить границы открытыми после 31 августа.
"Сейчас, конечно, мы не верим талибам на слово. Мы оцениваем их по их делам и наблюдаем", - добавил он.