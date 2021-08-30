Белорусы рассказали, сколько зарабатывают на грибах 4 30.08.2021, 11:43

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Фото: Александр Ружечка

В этом году ценник на грибы подскочил до небывалых размеров.

В этом году грибникам, мягко говоря, не повезло. Дождей долго не было, а значит, и грибов тоже. Зато сейчас повыскакивали все разом — и лисички, и боровики, и опята, и подосиновики, и даже самые поздние — грузди. Правда, пока дозированно. Из-за дефицита грибов ценник на них подскочил до небывалых размеров. К примеру, цена за литр боровиков на столичном рынке доходит до 40 рублей. Но можно найти и дешевле, пишет «Онлайнер».

«Конкуренции практически нет, поэтому так дорого»

Сначала журналисты отправились на столичную Комаровку. Где, если не здесь, искать наибольшее грибное разнообразие? По крайней мере, так предполагалось изначально. Оказалось, на самом большом рынке столицы грибов не так уж и много. Зато конкуренция между грибниками бешеная.

Среди картошки, капусты и морковки пытаемся разыскать грибные точки. Для этого приходится знатно походить среди рядов сезонного рынка и ухитриться увидеть несколько ведерок с лисичками и боровиками.

Обычно первые лисички появляются на рынке в начале июня и держатся до конца сезона. Из-за засухи в этом году лисички выскочили поздно — где-то в середине лета, и поэтому сейчас они безумно дорогие. Если в нормальный среднестатистический сезон килограмм этих грибов можно купить за 6—7 рублей, то сегодня на рынке это 13—14 рублей. А до прошлой недели цена на них держалась до 18 рублей за килограмм.

Боровики продавцы стали привозить только на прошлой неделе. Стоят они очень дорого — от 20 до 40 рублей за килограмм.

— 30 рублей за литровое ведерко, — называет свой ценник на товар первая попавшаяся с боровиками продавщица. — А что вы думали? Я их из Браславского района — это Витебская область — везла, маршрутка в одну сторону только 15 рублей стоит, я не хочу уйти в минус. Тем более, это боровики, деточка. Не знаю, может, к концу рынка ценник подешевле сделаю, буду смотреть на конкуренцию.

У Марины из Шарковщины Витебской области литр крупных боровиков стоит 30 рублей, а мелких — 35 рублей. Подосиновики женщина продает дешевле — 15 рублей за литровое ведерко.

— Конкуренции практически нет, поэтому так дорого. Все равно все грибы расходятся, даже за такую высокую цену. Могу дешевле продать, могу дороже. В начале рынка цена одна, в конце — ниже. Стараюсь распродать все, если не получается — остатки потом сушим, — говорит продавец.

Грибы Марина собирает вместе с мужем. Супруги ложатся спать в час ночи, просыпаются в три. Муж подвозит женщину до маршрутки, дальше она сама. Два с половиной часа в дороге, потом — метро. На Комаровку добирается к 8:30. В будний место занять проще, а вот самые тяжелые дни — суббота и воскресенье. «За место могут горло перегрызть», — говорит женщина.

В этот раз Марина привезла с собой две корзины грибов, каждая — по четыре десятилитровых ведра. Чтобы все это довезти, надо уметь правильно сложить. За пятнадцать лет практики Марине укладка грибов дается в два счета.

— Я уже втянулась в это дело, для меня это уже как вторая работа, — признается она. — Я еще не на пенсии, нам же увеличили стаж. Приходится вот так подрабатывать. Сюда приезжать выгоднее, чем продавать у нас на месте. Так здесь все знакомые лица из Шарковщины... Змагаемся как можем. Правда, сейчас людям не до грибов.

Женщина признается, что предугадать заработок за день невозможно. В лучшие дни, выходные, это может быть и 200 рублей. В будние — 100—120. Пока Марина торгует на рынке в Минске, ее муж собирает очередную партию грибов дома. Вечером они снова все загрузят в машину, и так — четыре дня подряд. В идеал, за неделю бессонной работы можно получить 500—550 рублей.

«Что заработаем на рынке — все сразу уходит на продукты»

В самом конец рынка журналисты наткнулись на Катерину из Барановичского района. Женщина торгует вместе с мамой-пенсионеркой. У них — нереальное разнообразие грибов: и лисички, и рыжики, и подберезовики.

Литр рыжиков у Катерины можно купить за 8 рублей, боровиков — за 20—25 рублей (в зависимости от размера), опята стоят 3 рубля за литр.

— В этом году природа сошла с ума, — рассказывает она. — Все грибы вышли вместе. Даже грузди, которые обычно мы продаем в конце сентября, выскочили уже сейчас. Это что-то невероятное.

Грибное добро семья собирает накануне большой компанией. Катерине помогает папа, муж и ребенок. Семья пропадает в лесу до восьми вечера, пока не стемнеет.

В Минск дочка с мамой добираются на собственной машине (это очень облегчает работу). До столицы едут 200 километров. Встают в четыре утра, к восьми уже занимают свое место на рынке.

В подобном темпе Екатерина живет уже пятнадцать лет. Работает учителем в сельской школе, а когда начинается сезон — вот таким образом подрабатывает.

— А что еще делать? Вы же сами знаете, какие у наших учителей сегодня зарплаты. Что заработаем на рынке — все сразу уходит на продукты. Так и живем, — рассуждает она. — Плюс на один такой выезд заправить машину стоит 70 рублей, место на рынке за один день — 10 рублей, проверка грибов в лаборатории — еще десятка набежит. А все кругом кричат, что мы дорого берем. Поверьте, это еще недорого.

Заработок семьи на грибах зависит от сезона. В прошлом году грибы были долго, в этом — большой вопрос.

— За один сезон выходит не две тысячи и даже не тысяча, гораздо меньше, — вступает в беседу мама Катерины. — В лучшем случае за день мы наторгуем 150—170 рублей. В выходные ценник поднимается, боровики становятся на 5 рублей дороже, тогда можно и 200 рублей с собой увезти. А бывает, можем уехать ни с чем. День на день не приходится.

Илона из Любаньского района собирает грибы с мужем, сыном, родителями и семьей сестры. А потом все, что заработали, делят на три семьи. Женщина признается, что сезон этот не очень. Две недели назад грибов было больше, сейчас есть немного лисичек, боровики вообще заканчиваются. Литр мелких чистых лисичек семья отдает за 15 рублей, а килограмм боровиков — по 40 рублей (к концу рынка могут сбросить до 35).

— Конечно, все зависит от покупателя. Про заработок вам никто не расскажет. Плюс за дорогу отдай, за место отдай, разделил все на три семьи — и вот тебе, — вздыхает она.

«Кто умный, возьмет, высушит и заработает на них сотку»

Журналисты прогулялись от рынка к метро, чтобы сравнить цены на грибы. Здесь уже к десяти утра массово скопились бабушки. Правда, продают шерстяные носки, картошку и даже котят. Но никак не грибы. Чуть поискав получше, журналисты все-таки нашли одну женщину с боровиками.

63-летняя Ванда Антоновна привезла грибы из Столбцовского района. Всю жизнь она работала: то водителем трамвая, то продавцом проездных талонов, то заседателем в суде. Сейчас пенсия у нее небольшая — 450 рублей. Этих денег не хватает, чтобы прожить месяц.

— Чтобы заплатить за квартиру — свет, телефон и воду — нужно как минимум 200 рублей. Плюс таблетки от давления купить. Мы женщины, нам все надо, — улыбается она. — А еще хочется немного детям помочь — их у меня трое, да еще пятеро внучат. У детей ведь тоже зарплаты невысокие, им тяжело. А я бабушка, что я буду просто на скамейке сидеть. Вот и прихожу сюда раз в неделю.

У Ванды три вида боровиков — первые растут под елью, вторые — под вязом и дубом, а третьи — под грабом. Цена на все одинаковая: небольшая мисочка — по 10 рублей. Это примерно в три раза дешевле, чем на рынке. Трехлитровое ведро опят пенсионерка продает всего за 7 рублей, кучу больших старых грибов готова отдать за 10 рублей.

— Кто умный, возьмет, высушит и заработает на них сотку, — считает она.

При хорошем раскладе за день Ванда получает рублей 50. В месяц, если вычесть расходы на дорогу, — 150 в среднем.

— Трудолюбивый человек с голоду не помрет. И его семья тоже, — подбадривает напоследок Ванда.

В подземном переходе наткнулись еще на одну бабульку. Ей перевалило за девятый десяток. Сама живет в Минске, а грибы из леса ей привозят дети. Внук недавно поступил в университет, вот она и собирает ему деньги на учебу.

— Без труда не вынешь рыбку из пруда. Тяжело или нет, а жить как-то надо и внука учить тоже, — говорит она.

Литр опят бабушка продает всего за 2 рубля, пять литров — 8 рублей. За ведерко груздей просит 10 рублей.

— Пока у меня еще никто ничего не купил. Старики на дачах, а молодежь готовит детей к школе. Ни у кого нету денег. А что мне делать? Продать же как-то надо, вот и отдаю за бесценок. Попробуй их насобирай, привези, продай — это такой адский труд, — рассказывает она.

«Иногда какую десятку заработаешь — и уже радостно»

Дальше — все интереснее. В поисках грибов журналисты проехались 110 километров по трассе Минск — Брест. И на удивление, грибников по пути не встретили. От безысходности заехали в Столбцы, там зашли на местный рынок.

На трех торговых рядах нашли единственное литровое ведерко лисичек. Цена его — 3 рубля.

Грустные от неудачи уже возвращались с рынка в машину, чтобы ехать обратно, как случайно наткнулись на супругов-грибников. Они торговали прямо возле продуктового магазина. Литр лисичек продавали всего за 2,5 рубля.

— У нас грибов очень мало из-за засухи. Совсем не растут, — пожимает плечами Константин Сергеевич. — Собираем их вдвоем с женой. Жить как-то надо, на пенсии особо не зашикуешь. Раз-два в неделю приходим сюда, на рынок. Торгуем за копейки. В лучшем случае рублей 30—50 унесешь. Да и у людей, наверное, денег нет, детей надо в школу собирать.

На обратном пути в сорока километрах от Минска грибами торгует Таисия Ивановна. Ей уже за семьдесят, и живет она в двух километрах от трассы, в деревне. У нее были и подосиновики, и боровики, но до нашего приезда все распродала. Осталось десятилитровое ведро опят. Его она готова отдать за 18 рублей.

Грибы бабуля собирает не сама: боится змей, да и тяжело в ее-то возрасте. С этим делом помогают дети.

— Не деньгами, так вот как подсобят. У всех ведь свои проблемы. Конечно, все зависит от сезона. В этом году вообще в ноль выходишь. У нас здесь совсем дождей не было, грибам тяжко расти. А так люди останавливаются, сегодня за пару часов все продала. Иногда какую десятку заработаешь — и уже радостно. А когда 30—50 рублей — так это вообще праздник, — улыбается она.

А что у заготовителей?

Чтобы сравнить цены в столице, журналисты позвонили в Минское райпо и поинтересовались, почем сегодня там принимают грибы:

— Пока за сезон мы заготовили под 200 килограмм лисичек. Раньше закупали и по 12 рублей, и по 15. На сегодня цена упала до 8,5 рубля. Чем больше предложений — тем ниже цена. Все это взаимосвязано. Люди продолжают выращивать у себя шампиньоны и сдавать нам. В течение года мы заготовили уже 700 килограмм шампиньонов. Вообще, грибами мы обеспечиваем общественное питание и розничную торговую сеть.

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