Двоечники-переростки продолжают хамить со своей «камчатки»
- Виктор Шендерович
- 30.08.2021, 11:50
- 3,002
Этот затянувшийся пубертат не сулит ни им, ни их детям ничего хорошего.
С новостной ленты: немецкая полиция ищет злоумышленников, развесивших по одной тамошней федеральной земле фальшивые предвыборные плакаты с Калининградской областью и частью Польши в составе Германии.
Странное дело. Отчего же злоумышленников? Чего же тут злого, в этом умысле? Сплошная любовь к фатерлянду. Отчего бы немцам не взбодриться, не вспомнить славные страницы прошлого, не выбрать в парламент этих долгожданных патриотически настроенных граждан — и не вернуть наконец в родную гавань, превосходящими силами НАТО, исконно немецкие земли?
Дел, конечно, не на пару часов, как в Симферополе, но до темноты управиться можно. Аннексировать к чертям собачьим, и все дела. Калининградская область, с утра пораньше, обнаружит себя в составе Евросоюза и огорчится не сильно, а полякам не привыкать. В чем проблема-то?
Странные, ей-богу, люди эти немцы — с полицией ищут собственных патриотов! И ведь найдут, и мало не покажется тем патриотам…
В чем же дело?
А просто они проходили уже всë это. Возвращение исконно немецких земель, подъем патриотизма, военные парады, торжество силы… Проходили — и помнят, чем закончилось, и не хотят больше — совсем не хотят, ни разу. Выучили урок крепко, на твердую пятерку.
А двоечники-переростки, чьи деды победили в той старой войне, продолжают хамить со своей «камчатки» училке-истории и хулиганить на переменах. Этот затянувшийся пубертат не сулит ни им, ни их детям ничего хорошего, но настроение еще в полном порядке.
Виктор Шендерович, Telegram