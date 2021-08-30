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Сеница вышла на акцию в белом в знак солидарности со всеми белорусами

  • 30.08.2021, 12:02
Сеница вышла на акцию в белом в знак солидарности со всеми белорусами

Все вместе мы идем к единой цели!

«Год назад воскресенье было особенным днем для каждого сознательного белоруса. Сегодня мы не можем выйти снова также массово. Но не потому что мы смирились, свыклись или «перевернули страницу», а потому что каждый человек – ценность и мы не имеем права рисковать жизнями друг друга», — пишут телеграм-каналу «Нашая хваля» активисты Сеницы.

«Мы, белорусы, кто все еще борется дома, и множество белорусов зарубежья—мы все ещё вместе! Вместе мы идём к единой цели!

Сегодня Сеница вышла в белом в знак солидарности со всеми белорусами. Мы и есть свет среди этой тьмы».

Напомним, что сегодня Белорусское объединение рабочих объявило о начале предзабастовочного состояния и выдвинуло собственные требования властям.

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