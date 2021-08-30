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Стало известно, кто будет бороться за хоккейное золото Олимпиады-2022

  • 30.08.2021, 12:00
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Стало известно, кто будет бороться за хоккейное золото Олимпиады-2022

Сборная Беларусь провалила олимпийскую квалификацию.

В минувшее воскресенье завершилась квалификация на зимнюю Олимпиаду, которая пройдет в 2022 году в Пекине, сообщает naviny.by.

12 сборных распределены по трем квартетам:

группа А: Германия, Канада, Китай, США;

группа В: Дания, Россия, Чехия, Швейцария;

группа С: Латвия, Словакия, Финляндия, Швеция.

Согласно регламенту турнира квартет лучших сборных по итогам группового турнира напрямую получит путевки в 1/4 финала, остальные четыре места в стадии плей-офф будут разыграны в квалификационном раунде.

Напомним, на минувшюих зимних Играх золото завоевали россияне, в драматичном финале переигравшие немцев — 4:3.

Как сообщалось ранее, белорусская сборная провалила олимпийскую квалификацию

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