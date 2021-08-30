Копенгаген признан самым безопасным городом в мире

Копенгаген признан самым безопасным городом в мире1
- 30.08.2021, 12:05
Город оценивали по 76 различным параметрам.
Копенгаген признан самым безопасным городом мире. В частности, там лучше других городов обеспечивают безопасность здоровья жителей, инфраструктуры, цифровых технологий и окружающей среды.
The Economist Intelligence Unit составляет рейтинг безопасных городов каждые два года. В этом году города оценивались по 76 различным параметрам, пишет «Евро пульс».
Помимо Копенгагена в десятке лидеров оказались две европейские столицы – Амстердам (6-е место) и Стокгольм (10-е место).
10 самых безопасных городов мира
Копенгаген
Торонто
Сингапур
Сидней
Токио
Амстердам
Веллингтон
Гонконг
Мельбурн
Стокгольм
В Копенгагене придумывают необычные способы сделать город безопаснее. В этом году «неблагополучные» места города решили украсить граффити, чтобы люди чаще строили свои маршруты через эти места и перестали воспринимать их как пустынные и потенциально опасные.