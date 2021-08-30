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Копенгаген признан самым безопасным городом в мире

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  • 30.08.2021, 12:05
Копенгаген признан самым безопасным городом в мире

Город оценивали по 76 различным параметрам.

Копенгаген признан самым безопасным городом мире. В частности, там лучше других городов обеспечивают безопасность здоровья жителей, инфраструктуры, цифровых технологий и окружающей среды.

The Economist Intelligence Unit составляет рейтинг безопасных городов каждые два года. В этом году города оценивались по 76 различным параметрам, пишет «Евро пульс».

Помимо Копенгагена в десятке лидеров оказались две европейские столицы – Амстердам (6-е место) и Стокгольм (10-е место).

10 самых безопасных городов мира

Копенгаген

Торонто

Сингапур

Сидней

Токио

Амстердам

Веллингтон

Гонконг

Мельбурн

Стокгольм

В Копенгагене придумывают необычные способы сделать город безопаснее. В этом году «неблагополучные» места города решили украсить граффити, чтобы люди чаще строили свои маршруты через эти места и перестали воспринимать их как пустынные и потенциально опасные.

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