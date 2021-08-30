Панда, решившая сделать несколько дел одновременно, стала звездой Сети
- 30.08.2021, 12:10
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Животное позаботилось о безопасности своей еды.
Перед пандой, ставшей героиней этого видеоролика, встали сразу две задачи — ей хотелось и перекусить, и отдохнуть, пишет 120.su.
Но сон всё-таки оказался сильнее, так что от недоеденной вкусняшки пришлось отказаться. Но если вы думаете, что теперь кто угодно мог подойти к животному и, пользуясь случаем, похитить угощение, то вы ошибаетесь.
Панда отнюдь не забыла о безопасности еды, обняв лакомство и крепко прижав его к себе лапой. Теперь-то уж можно спокойно вздремнуть, а после пробуждения как следует подкрепиться.