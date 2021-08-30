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Беларусь находится наверху списка стран, где в тюрьмах сидят граждане России

  • 30.08.2021, 12:12
Беларусь находится наверху списка стран, где в тюрьмах сидят граждане России

Какие еще страны в этом списке?

Общее число российских граждан, которые находятся в заграничных пенитенциарных учреждениях, достигает девяти тысяч, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству Григорий Лукьянцев.

По состоянию на 12 августа их было 9218 человек: 4371 находятся в статусе подозреваемых, 1895 — обвиняемых, 2952 — осуждены.

Беларусь — в на верху списка стран, где в тюрьмах сидят граждане России. Много россиян сидит за решеткой также в США, Польше, Казахстане, Эстонии, Франции и Германии. Там просто крупные русские общины, объяснил Лукьянцев.

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