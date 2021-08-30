Беларусь находится наверху списка стран, где в тюрьмах сидят граждане России 30.08.2021, 12:12

Какие еще страны в этом списке?

Общее число российских граждан, которые находятся в заграничных пенитенциарных учреждениях, достигает девяти тысяч, заявил в интервью РИА Новости уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству Григорий Лукьянцев.

По состоянию на 12 августа их было 9218 человек: 4371 находятся в статусе подозреваемых, 1895 — обвиняемых, 2952 — осуждены.

Беларусь — в на верху списка стран, где в тюрьмах сидят граждане России. Много россиян сидит за решеткой также в США, Польше, Казахстане, Эстонии, Франции и Германии. Там просто крупные русские общины, объяснил Лукьянцев.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».