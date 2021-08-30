закрыть
30 августа 2021, понедельник, 12:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Украинский спецназ провел бесстрашную операцию по спасению афганцев из Кабула

3
  • 30.08.2021, 12:15
  • 2,556
Украинский спецназ провел бесстрашную операцию по спасению афганцев из Кабула
Эвакуированные из Кабула афганцы прибыли в Киев
Фото: ОП

В Киев были эвакуированы 19 афганских переводчиков.

Наиболее авторитетная и влиятельная газета в Канаде The Globe and Mail посвятила восторженную статью, по ее определению, «бесстрашной операции» украинских военных, в ходе которой из аэропорта Кабула в Киев были эвакуированы 19 афганских переводчиков, в том числе один из ее редакции, а другой — работавший на канадское Министерство обороны, пишет «Новое время».

Как сказано в материале, спасательная операция была проведена рано утром 27 сентября, на следующий день после того как последний канадский эвакуационный самолет покинул Афганистан, и через несколько часов после атаки террориста-смертника у ворот международного аэропорта имени Хамида Карзая, в результате которой погибли около 170 пытавшихся бежать из страны афганцев, а также 13 военных США. После теракта, ответственность за который взяла на себя местная группировка Исламского государства, США заявили, что въезд в аэропорт будет разрешен только иностранным гражданам.

Несмотря на это ограничение, а также на растущие риски для коалиционных сил в преддверии запланированного вывода последних американских солдат 31 августа, украинские военные пешком вошли в Кабул. Их заданием было сопроводить на аэропорт два микроавтобуса с направлявшимися в Канаду переводчиками и их семьями — всего 19 человек.

Украинские военные окружили и сопровождали машины последние 600 метров до аэропорта.

«Колонна вошла [в аэропорт] благодаря украинцам. Мы просто отправили им фото номеров наших автомобилей… и они пришли на местный рынок, чтобы найти нас. Они спросили „Украина?“, мы ответили „Да!“, и они сопроводили нас», — сказал Мохаммед Шариф Шараф, 49-летний отец пятерых детей, который 10 лет работал мастером по ремонту и переводчиком, помогая The Globe освещать роль Канады в войне за Афганистан.

Две предыдущие попытки эвакуировать эту группу, организованные Минобороны Канады и Госдепом США, провалились, так как предполагали, что афганцы и их семьи смогли бы сами добраться до аэропорта. Это оказалось невозможным из-за хаоса за пределами аэропорта, где тысячи жителей Афганистана собрались в надежде на эвакуацию. Украинский план оказался успешным, в отличие от американского и канадского, благодаря решению задействовать спецназ, подчеркивает издание.

После прибытия в аэропорт 19 афганцев разместили в украинском военном грузовом самолете. Они вылетели в Исламабад вместе с группой военнослужащих и других афганцев, которых украинские военные спасли ранее. В столице Пакистана их пересадили на зафрахтованный коммерческий самолет, который доставил группу в Украину с короткой остановкой в столице Азербайджана Баку.

Эвакуированные заявили, что были ошеломлены тем, что украинские войска пошли на риск, чтобы спасти их, чего не сделали канадские и американские силы.

«Все были удивлены. В течение последнего месяца я пытался сделать что-то, чтобы нас кто-нибудь спас. Мы просили американцев, канадцев, катарцев, всех — и все напрасно. Они боялись выйти … Украинские солдаты стали для нас ангелами. Они проделали исключительную работу. У них большие сердца», — сказал Джавед Хакмал, 33-летний отец четверых детей, два года проработавший в канадском спецназе в Кандагаре.

Шараф, Хакмаль и их семьи прибыли в Киев с пропусками, которые им выдал за день до украинской операции Офис министра иммиграции Канады Марко Мендичино. В документах указано, что предъявители должны рассматриваться как граждане Канады и что у них есть визы для поездки в Канаду.

Этих документов было достаточно, чтобы вывести их из Кабула, но в киевском аэропорту Борисполь пограничники не знали, как поступить с эвакуированными, у многих из которых были просроченные паспорта или только удостоверения личности. В конечном итоге афганцам предоставили 15-дневные гуманитарные визы для въезда в Украину, чему частично поспособствовало заверение канадского посольства, что им скоро предоставят убежище в Канаде.

Как сказано в статье, скоординированная украинскими военными, Офисом президента Владимира Зеленского и The Globe эвакуация может открыть путь в Канаду другим афганцам, спасающимся от талибов. Оттава пообещала предоставить убежище афганцам при условии, что они смогут эвакуироваться в третьи страны. По данным The Globe, канадское правительство обратилось к Киеву с запросом на эвакуацию других беженцев.

«Хотя драматическую операцию в Кабуле, скорее всего, будет невозможно повторить из-за ухудшения ситуации с безопасностью в стране, проложенная тропа Исламабад-Киев может быть использована для эвакуации других афганцев, направляющихся в Канаду, которые добрались до Пакистана — они могут попасть в Украину, где их можно будет проверить и оформить для переселения в Канаду», — пишет The Globe.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал изданию, что Канада уже направила Киеву соответствующий запрос.

По его словам, спасение афганских переводчиков продемонстрировало возможности ВСУ и то, почему Украина наконец должна стать членом НАТО.

«В этих ужасающих обстоятельствах наши военные продемонстрировали храбрость, высокий класс и образцовое профессионализм», — подчеркнул министр.

Организовать операцию помог и бывший посол Канады в Киеве Роман Ващук. Он связал The Globe с высокопоставленным чиновником в офисе Зеленского. По словам дипломата, Киев согласился на спасательную операцию в значительной степени из-за поддержки, которую получил от Канады во время войны на Донбассе. Канада предоставила Украине финансовую помощь на сумму около $700 млн с момента начала конфликта и с 2015 года направила 200 военнослужащих на ротационной основе для подготовки украинских войск.

«Это отчасти является окупаемостью инвестиций сменявших друг друга канадских правительств в подготовку украинских вооруженных сил», — сказал Ващук.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип
Школа для Лукашенко
Школа для Лукашенко Ирина Халип
Все зависит только от нас
Все зависит только от нас Телеграм-канал «БОР»