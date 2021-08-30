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Футбольный агент: У Шкурина высокие шансы заиграть в топ-клубе

  • 30.08.2021, 12:20
Футбольный агент: У Шкурина высокие шансы заиграть в топ-клубе
Илья Шкурин.
Фото Instagram

Белорусский нападающий — не «памяркоўны» и не бесхребетный».

Футбольный агент Валерий Исаев поделился мнением о перспективах Ильи Шкурина в киевском «Динамо», пишет «Трибуна».

— Легко ли верить… Илья талантливый футболист, но я его менеджер и не буду говорить о футбольных качествах, иначе меня будут упрекать в предвзятости. Считаю, у Ильи высокие шансы заиграть в топ-клубе, потому что он не «памяркоўны» и не бесхребетный. У этого парня есть характер.

Мое субъективное мнение — Илья должен был играть и в ЦСКА. Я внимательно следил за матчами и всем, что там происходило. Илья соответствовал уровню одного из лучших клубов России, но не сложилось.

Надеюсь, у него все получится в Украине. И что Шкурин обрадует всех добрых людей нашей страны, – считает Исаев.

Напомним, Илья Шкурин отказался выступать за сборную Беларуси по футболу, пока в стране у власти находится Лукашенко.

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