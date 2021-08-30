Врач назвал продукты, которые нельзя есть перед вакцинацией от коронавируса 30.08.2021, 12:29

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Некоторые стоит исключить из диеты за несколько дней до прививки.

Медики назвали запрещенные перед прививкой от коронавируса COVID-19 продукты. По словам специалистов, их употребление перед процедурой может привести к ухудшению самочувствия.

Врач назвал продукты, которые нельзя есть перед вакцинацией от коронавируса

Употребление некоторых продуктов перед прививкой от COVID-19 может стать причиной плохого самочувствия, предупредил врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов, сообщает РИА «Новости».

Медик рекомендует за несколько дней до процедуры исключить из рациона некоторые продукты.

Во-первых, нужно воздержаться от употребления еды, которая может вызвать аллергию.

«Никакой новой пищи не пробовать, есть только то, к чему вы уже давно привыкли, вплоть до конкретной марки колбасы или молока. Без экспериментов, без диковинки, без чего-то экзотического. Во-вторых, не надо переедать, потому что это удар по иммунной системе», – уточнил медик, его цитирует радио Sputnik.

Специалист также рекомендует не есть блюда с большим количеством углеводов.

«Сладкое – это табу перед прививкой, потому что будет сахар в крови выше, а если сахар выше, то человек тяжелее перенесет прививку. Это касается всех углеводов, даже не сладких: картофель, каши, хлеб тоже повысят уровень сахара в крови. Чем меньше сахара в крови, тем быстрее все (побочные эффекты после вакцинации, – ред.) пройдет», – пояснил врач.

Он добавил, что нужно также хотя бы вдвое меньше есть фруктов перед вакцинацией.

По словам Харлова, данные правила следует соблюдать и в течение двух недель после прививки, пока формируется первичный иммунный ответ.

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