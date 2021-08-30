закрыть
30 августа 2021, понедельник, 12:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Врач назвал продукты, которые нельзя есть перед вакцинацией от коронавируса

  • 30.08.2021, 12:29
  • 2,126
Врач назвал продукты, которые нельзя есть перед вакцинацией от коронавируса

Некоторые стоит исключить из диеты за несколько дней до прививки.

Медики назвали запрещенные перед прививкой от коронавируса COVID-19 продукты. По словам специалистов, их употребление перед процедурой может привести к ухудшению самочувствия.

Врач назвал продукты, которые нельзя есть перед вакцинацией от коронавируса

Употребление некоторых продуктов перед прививкой от COVID-19 может стать причиной плохого самочувствия, предупредил врач-терапевт, гастроэнтеролог Никита Харлов, сообщает РИА «Новости».

Медик рекомендует за несколько дней до процедуры исключить из рациона некоторые продукты.

Во-первых, нужно воздержаться от употребления еды, которая может вызвать аллергию.

«Никакой новой пищи не пробовать, есть только то, к чему вы уже давно привыкли, вплоть до конкретной марки колбасы или молока. Без экспериментов, без диковинки, без чего-то экзотического. Во-вторых, не надо переедать, потому что это удар по иммунной системе», – уточнил медик, его цитирует радио Sputnik.

Специалист также рекомендует не есть блюда с большим количеством углеводов.

«Сладкое – это табу перед прививкой, потому что будет сахар в крови выше, а если сахар выше, то человек тяжелее перенесет прививку. Это касается всех углеводов, даже не сладких: картофель, каши, хлеб тоже повысят уровень сахара в крови. Чем меньше сахара в крови, тем быстрее все (побочные эффекты после вакцинации, – ред.) пройдет», – пояснил врач.

Он добавил, что нужно также хотя бы вдвое меньше есть фруктов перед вакцинацией.

По словам Харлова, данные правила следует соблюдать и в течение двух недель после прививки, пока формируется первичный иммунный ответ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип
Школа для Лукашенко
Школа для Лукашенко Ирина Халип
Все зависит только от нас
Все зависит только от нас Телеграм-канал «БОР»