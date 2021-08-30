В Афганистане талибы запретили совместное обучение женщин и мужчин в университетах 30.08.2021, 12:39

Фото: EPA

Исполняющий обязанности министра высшего образования Афганистана выступил с объявлением.

В Афганистане студенты и студентки теперь будут учиться в раздельных классах. Такое объявление 29 августа сделал назначенный "Талибаном" и.о. министра высшего образования Афганистана Абдул Баки Хаккани, сообщает телеканал Tolo News (перевод - «Гордон»).

Он добавил, что для студенток будет обеспечена безопасная образовательная среда.

Бывший министр высшего образования Аббас Басир заявил, что талибы пообещали сохранить достижения последних двух десятилетий в секторе образования и в министерстве высшего образования.

При этом независимый журналист Башир Ахмад Гвах написал в Twitter, что в стране также официально запретили мужчинам обучать женщин.

Журналист уверен, что такое решение фактически лишит девушек права на высшее образование, потому что университеты не могут себе позволить нанять достаточное количество преподавателей-женщин.

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