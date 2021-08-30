«Королевство Сибирь» или Кремль? 5 30.08.2021, 12:58

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Фото: Getty Images

Что ждет министра обороны РФ Шойгу.

Cергей Шойгу в российской политике отнюдь не новичок, пишет чешское издание Info (перевод — inosmi.ru). Нынешний министр обороны получил известность главным образом на посту министра по чрезвычайным ситуациям, который занимал с 1991 по 2012 год. Он всегда появлялся там, где случалась какая-нибудь катастрофа и где было необходимо немедленное вмешательство. Лучшей рекламы для уроженца сибирской Тувы и быть не могло. Непродолжительный период в роли губернатора Московской области стал для него лишь подготовкой к другой, более важной, должности министра обороны Российской Федерации. Благодаря этому посту он и так постоянно на виду, но в последнее время Сергей Шойгу появляется в российском общественном пространстве намного чаще, чем в прошлые годы.

Cергей Шойгу привлекает к себе внимание, в том числе, благодаря действиям или идеям, которые не связаны напрямую с его постом. Так, например, в марте текущего года он стал проводником Владимира Путина во время его визита в Сибирь. Это не первая подобная поездка для Путина, да и фотографии на фоне дикой природы типичны для его стиля мачо. Правда, СМИ больше обсуждали стоимость одежды Путина (она высока, но вряд ли можно ожидать от российского президента одежды с рынка) и шведское происхождение вездехода (потом, однако, выяснилось, что это российская модернизированная версия, которую продают под маркой ГАЗ). Самое же примечательное это, пожалуй, очень плохо изображаемый интерес президента к деревянным заготовкам, которые ему демонстрировал министр обороны. Тем не менее это никак не меняет тот факт, что Шойгу проводил досуг с президентом.

Сергей Шойгу — один из пяти лидеров «Единой России» на выборах в Государственную Думу, что делает его еще более публичным человеком. Кроме того, в последнее время он прославился в качестве деятеля искусств, а точнее как художник и автор мебели из деревянных заготовок. Вряд ли его выставка пользуется бешеным успехом у посетителей, но никогда не вредно показать, что у тебя, сурового вояки, поэтическая душа. Недавно он также представил свой план развития Сибири. План оказался весьма смелым, так как Шойгу предлагает для освоения Сибири создать пять городов с населением более полумиллиона к 2030 году. Эти города должны стать центрами современной промышленности и технологий. Кульминацией стало его предложение впоследствии перенести в Сибирь российскую столицу. Конечно, план вызвал много критики, но, главное, о Шойгу опять заговорили. Пожалуй, хуже всего придется Михаилу Мишустину, которому Владимир Путин поручил переработать идеи министра обороны в реальный план.

Шойгу, как и Сергей Лавров, не имеет права пользоваться своей должностью для агитации, но заявления типа «Без нас это не получилось бы» ясно, хоть и не открыто, отсылают к «Единой России». Помимо любви к Сибири, для Шойгу характерен жесткий подход к тем, кто «разлагает страну изнутри». Порой он рассуждает о своем сотрудничестве с такими людьми, как Радован Караджич, Ратко Младич и Слободан Милошевич, нахваливая их за то, что они поняли: внутренний развал может уничтожить страну. Шойгу не говорит прямо, кого имеет в виду, но ясно, что он подразумевает, в первую очередь, несистемную оппозицию. Разрушение общества, несмотря на 21 год правления Владимира Путина (в роли президента и премьера), остается для него проблемой. Со слов Шойгу понятно, что для борьбы с этим явлением он предпочел бы демократическим методам силовые.

В другом выступлении министр обороны заговорил о гибели человечества, которое живет слишком расточительно, тогда как для жизни достаточно убить одного кролика. Само по себе предупреждение об опасности излишнего потребления ничем особо не выделяется из ряда себе подобных, вот только современное российское руководство ведет отнюдь не скромный образ жизни, и министр обороны не исключение. Поэтому тут же появились фотографии его дворцов, заработать на которые в должности министра обороны он просто не мог. Но и в этом случае имя Шойгу просто получило дополнительную огласку. И даже пародия на предвыборную кампанию «Единой России» в духе «Не хотите гибели мира? Голосуйте за „Единую Россию"!» по-своему помогает кампании, реально вписываясь в тему экологии, которая постепенно получает резонанс в российском обществе.

Кремль или Сибирь?

Очередное возвышение министра обороны спровоцировало массу предположений насчет его дальнейшего будущего. После выборов наблюдатели ожидают изменений во властной структуре. Часть из них утверждают, что Сергей Шойгу намерен стать своего рода представителем Сибири, если ему придется покинуть нынешний пост. Для этого он предложил пост вице-премьера и создание новой государственной корпорации (наподобие Роскосмоса). Также звучит мнение о том, что именно Шойгу может стать преемником Путина. Против этой версии, однако, говорит то, что Шойгу хоть и младше российского президента, но всего на три года. Действительно, окончательное решение о том, останется ли Путин президентом, по-прежнему не принято, но незначительная разница в возрасте между ним и Шойгу свидетельствует скорее против такого варианта. Кроме того, совершенно неясно, хочет ли Владимир Путин, чтобы еще до того, как он заявит о своем уходе (если такое вообще случится), у него уже был преемник. В авторитарных режимах заведено совсем наоборот, и там не принято никому выделять эту роль.

Поэтому наиболее вероятное объяснение столь возросшей активности Шойгу — выборы, предстоящие России в сентябре. Их исход в целом понятен, но ведь нужно, чтобы реальность не слишком отличалась от результата. Фигура Сергея Шойгу идеальна с той точки зрения, что вполне можно поверить в его суровую сибирскую натуру и способность жить в скромных условия, а его должность министра обороны сама по себе делает его популярным в глазах той части общества, которая предпочитает силу. Так что ему не нужно ничего особенно изображать. Напротив, он отлично вписывается в общую стратегию выбора лидеров, о которой я уже писал.

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