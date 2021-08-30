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«Работать дальнобойщиками едут учителя и врачи»

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  • 30.08.2021, 13:22
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«Работать дальнобойщиками едут учителя и врачи»
Алексей Шугаев

Дальнобойщик рассказал, почему сменил барановичское такси на фуру в Литве и жизни в дороге.

Житель Барановичей Алексей Шугаев, который известен в городе как активист велодвижения, второй месяц работает дальнобойщиком за границей. О смене профессии в 47 лет, обучении и трудоустройстве в Европе, сложностях, зарплате и планах на будущее Алексей рассказал intex-press.by.

Понимал, что нужно что-то менять

Мне 47 лет, и уже второй месяц я работаю за рулем фуры-рефрижератора. В каком-то смысле мне повезло – я успел запрыгнуть, так сказать, в последний вагон. Если бы тянул время и раздумывал, идти в эту профессию или нет, боюсь, не взяли бы из-за возраста.

В свое время мне довелось поработать и таксистом, и водителем самосвала. Но, несмотря на то, что у меня нет вредных привычек, заработка хватало только на минимум. Купить, к примеру, хорошие витамины я себе позволить не мог, о качественной одежде также не могло идти и речи…

Понимал, что нужно что-то менять. И тут мне в интернете подвернулось объявление одной литовской фирмы о наборе водителей большегрузов. Я решил откликнуться.

Работать едут учителя, врачи, милиционеры

Все необходимые документы мне сделал работодатель, и в конце мая 2021 года я приехал в литовский город Каунас. Обучение проходило в небольшом городке неподалеку, узкие улицы которого походят на европейские. Это необходимо, чтобы водитель был готов к подобным маршрутам в рейсах. Водители сдают экзамены, тех, кто справился – отправляют на двухнедельную стажировку. Мой маршрут во время стажировки пролегал через Швейцарию, Данию, Францию, Австрию, Италию. Проезжал даже Альпы.

Работать в Европу едут жители самых разных стран: из Беларуси, Украины, Кыргызстана. Среди белорусов – абсолютно разные люди: учителя, врачи, милиционеры. На работу за границу они едут, потому что это дает реальную возможность заработать хорошие деньги. В среднем обучение на водителя фуры в неделю проходит 20–30 человек.

<>Поначалу были мысли все бросить

Безусловно, первое время втянуться в профессию сложно. Была какая-то паника и отчаяние. Боялся, что у меня что-то не получится, что подведу руководство, поэтому плохо спал и с тревогой ждал новых заказов.

Не скрою: поначалу были мысли все бросить и поехать домой. Но когда видишь, что за рулем большегрузов ездят даже девушки и они прекрасно справляются со своей работой, понимаешь: могут они, смогу и я.

Главное – пережить первый месяц, а после становится значительно проще.

«Привязка» к менеджеру, дисциплина и штрафы

В пути я «привязан» к менеджеру – это путеводная звезда водителя-большегруза. Он предоставляет информацию обо всех заказах и маршрутах. Если отношения с ним складываются нормально, то без проблем можно «получить добро» на то, чтобы я мог раньше отдохнуть, чтобы на следующий день выехать до пробок на дорогах.

Предусмотрена в моей работе и система штрафов. Если я повредил машину или груз, попал в аварию – с меня вычтут деньги. Например, за небольшое ДТП в Швейцарии мне дали штраф 600 евро. Руководство фирмы говорит, что эти деньги взимаются для того, чтобы водители соблюдали дисциплину, чтобы чувствовали ответственность и не проявляли халатности.

Что касается зарплаты, то о ней говорить пока еще рано. Я проработал еще слишком мало, но даже то, что уже удалось заработать за два с небольшим месяца – на порядок больше того, что я зарабатывал в Беларуси.

Иногда приходится объясняться «на руках»

Работа тяжелая и ответственная – факт. Помимо того, что нужно постоянно крутить руль и «выдерживать» габариты машины, нужно понимать и систему навигации, ведь одних и тех же рейсов не бывает: каждый новый день – это новый маршрут, новая страна.

План работы выстраивают логисты, о предстоящем маршруте нас не ставят в известность, обо всем узнаем по факту. Регулярно нужно вести отчеты по топливу, заполнять путевые листы, составлять различные акты и т.п.

В Европе очень серьезная система штрафов, поэтому правила лучше не нарушать. Полиция и транспортная инспекция здесь всегда проверяют все документы и работу тахографа, врать или юлить им нет никакого смысла. Себе же хуже.

Никто не отменял и языковой барьер: порой объясняться с людьми в других странах бывает довольно сложно, но люди всегда идут навстречу и всячески пытаются помочь. Во многих ситуациях спасает даже самое базовое знание английского, иногда приходится объясняться «на руках». Впрочем, в европейских странах можно встретить много людей, которые говорят на русском.

Жизнь и быт в машине

Кабина моего автомобиля – это еще и спальня, и кухня. Конечно, можно останавливаться в отелях или хостелах, но я предпочитаю экономить, поэтому ночую в машине, как и большинство дальнобойщиков. К тому же за свою фуру я несу ответственность.

Готовлю на газовой плитке, фастфуду предпочитаю каши, фрукты и овощи, запасся тушенкой. Так и дешевле, и полезнее. С собой у меня всегда большой запас питьевой воды. Фура оборудована множеством розеток, холодильником. Раз в неделю устраиваю стирку.

Так как большую часть времени проводишь сидя, всячески нагружаю себя физически: стараюсь делать зарядку, бегаю, отжимаюсь, даже скакалку купил. Очень не хватает велосипеда. Покататься в свободное время – настоящая отдушина. Но уже присматриваю для себя складной велосипед, который было бы легко транспортировать.

Прекрасная возможность посмотреть мир

Решиться идти в эту профессию – безусловно ответственный шаг. Не каждый готов к долгой разлуке с родными, семьей, здесь нет домашнего уюта и быта. Но, с другой стороны, все это и делается ради финансового благополучия семьи.

Отдохнуть и полюбоваться интересными местами иногда удается в выходные. К примеру, мне довелось побывать в Амстердаме и в голландском городке Мёйдене, рядом с которым у меня была стоянка. Это совершенно потрясающие места, ничего подобного я в жизни не видел! Катера, пароходы, мосты… Вот за такие моменты эту работу действительно любишь – это прекрасная возможность посмотреть мир. Если представится возможность, обязательно посещу Рим, Венецию и Париж.

Был удивлен поразительно высокому качеству дорог Голландии, Германии и Швейцарии. А вот дороги в Бельгии не понравились, ям там предостаточно.

Каких-то глобальных планов я пока не строю. В этой фирме поработаю минимум год, в дальнейшем, возможно, буду искать что-то другое, более перспективное. Ехать домой в Беларусь я не спешу.

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