Французская сеть «Ашан» массово закрывает магазины в России 30.08.2021, 13:29

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Всему виной — убытки.

Французская торговая сеть "Ашан" (Auchan) закрыла еще 17 магазинов в России в первом полугодии 2021 года. Об этом говорится в отчете холдинга ELO (ранее назывался Auchan Holding), владеющего торговой сетью, сообщает finanz.ru.

Согласно документу, в первом полугодии количество точек, которыми управляет Auchan Retail (входит в ELO, отвечает за розничную торговлю), "в Центральной и Восточной Европе сократилось на 11 единиц". Как пояснили в компании, в России было закрыто 17 магазинов, тогда как три новые точки появились в Румынии и три - в Украине. В Западной Европе количество точек в отчетный период увеличилось на 28 единиц. В компании уточнили, что 29 новых точек появились во Франции, четыре в Португалии и три в Люксембурге, тогда как в Испании их количество сократилось на восемь единиц. "Ашан" также открыл два новых магазина в Сенегале.

Таким образом, по состоянию на 30 июня Auchan Retail управлял 464 гипермаркетами, 521 супермаркетом, 516 магазинами шаговой доступности, а также 337 онлайн-площадками по всему миру. В России насчитывалось 95 гипермаркетов и 143 супермаркета.

Годом ранее - на июнь 2020 года - ритейлер в России управлял 274 точками: 62 гипермаркетами и 212 супермаркетами в РФ. Таким образом, за 12 месяцев число супермаркетов снизилось на 32,5%.

Ранее директор по маркетингу "Ашан ритейл Россия" Галина Ящук заявляла, что сеть "Ашан" планирует вернуться к стратегии позиционирования сети в качестве дискаунтера с опорой на цифровые каналы продаж.

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