закрыть
30 августа 2021, понедельник, 17:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Французская сеть «Ашан» массово закрывает магазины в России

  • 30.08.2021, 13:29
  • 9,160
Французская сеть «Ашан» массово закрывает магазины в России

Всему виной — убытки.

Французская торговая сеть "Ашан" (Auchan) закрыла еще 17 магазинов в России в первом полугодии 2021 года. Об этом говорится в отчете холдинга ELO (ранее назывался Auchan Holding), владеющего торговой сетью, сообщает finanz.ru.

Согласно документу, в первом полугодии количество точек, которыми управляет Auchan Retail (входит в ELO, отвечает за розничную торговлю), "в Центральной и Восточной Европе сократилось на 11 единиц". Как пояснили в компании, в России было закрыто 17 магазинов, тогда как три новые точки появились в Румынии и три - в Украине. В Западной Европе количество точек в отчетный период увеличилось на 28 единиц. В компании уточнили, что 29 новых точек появились во Франции, четыре в Португалии и три в Люксембурге, тогда как в Испании их количество сократилось на восемь единиц. "Ашан" также открыл два новых магазина в Сенегале.

Таким образом, по состоянию на 30 июня Auchan Retail управлял 464 гипермаркетами, 521 супермаркетом, 516 магазинами шаговой доступности, а также 337 онлайн-площадками по всему миру. В России насчитывалось 95 гипермаркетов и 143 супермаркета.

Годом ранее - на июнь 2020 года - ритейлер в России управлял 274 точками: 62 гипермаркетами и 212 супермаркетами в РФ. Таким образом, за 12 месяцев число супермаркетов снизилось на 32,5%.

Ранее директор по маркетингу "Ашан ритейл Россия" Галина Ящук заявляла, что сеть "Ашан" планирует вернуться к стратегии позиционирования сети в качестве дискаунтера с опорой на цифровые каналы продаж.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Зачем Шейман сбрил усы?
Зачем Шейман сбрил усы? Артем Черников
На арбузном фронте без перемен
На арбузном фронте без перемен Владимир Халип
Школа для Лукашенко
Школа для Лукашенко Ирина Халип
Все зависит только от нас
Все зависит только от нас Телеграм-канал «БОР»