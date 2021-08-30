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Эксперт перечислила нетипичные симптомы при коронавирусе

  • 30.08.2021, 13:38
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Эксперт перечислила нетипичные симптомы при коронавирусе

Эти признаки часто наслаиваются на сопутствующие заболевания.

Менингит, сыпь, последствия, связанные с тромбозами могут возникнуть у человека, заболевшего COVID-19. При этом такие симптомы также могут быть вызваны сопутствующими патологиями или препаратами для лечения коронавируса. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная, пишет TACC.

– Симптомы встречаются самые разнообразные. Сложно сказать, какие из них атипичные, так как нередко эти симптомы наслаиваются на сопутствующие заболевания, которые есть у пациентов. Были описаны и поражение центральной нервной системы - энцефалопатия, менингиты, и последствия, связанные с тромбозами различной локализации, диарея, сыпь, есть единичные случаи желтухи, обусловленные развитием патологии желчевыводящих путей на фоне COVID-19 (холангиопатия, вторичный склерозирующий холангит), хотя опять же это может быть связано как с сопутствующей патологией, так и с препаратами, которые получает пациент во время лечения, а не только или не исключительно только с коронавирусом, – пояснила специалист.

Недавно британские медики назвали неожиданные признаки перенесенного коронавируса. По их словам, состояние ногтей человека может свидетельствовать о том, что он уже пеболел COVID-19.

В частности, после перенесенного коронавируса на ногтях у пациента могут остаться заметные горизонтальные линии. Кроме того, нужно обращать внимание на углубление у основания ногтя – это еще один признак перенесенной инфекции. Красные пятна под ногтями, похожие на полумесяц, тоже говорят о том, что человек переболел COVID-19.

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