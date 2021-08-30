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«Лента.ру»: Белорусские рабочие предупредили власти о забастовках и выдвинули ультиматум

  • 30.08.2021, 13:39
  • 7,770
«Лента.ру»: Белорусские рабочие предупредили власти о забастовках и выдвинули ультиматум

В стране объявлено предзабастовочное состояние.

Российское издание «Лента.ру» написало об объявления в Беларуси предзабастовочного состояния. Белорусское объединение рабочих (БОР) выдвинуло ряд требований к властям и пригрозило забастовками и пикетами в случае неисполнения условий. Обращение к белорусам опубликовал в Telegram-канале организации лидер движения и член президиума Координационного совета Сергей Дылевский.

По его словам, рабочий класс является основой белорусского государства, и в случае его отказа выходить на работу и платить налоги всей системе придет «логической конец». Поэтому, отметил Дылевский, рабочие вправе ставить ультиматумы и требовать от белорусских властей соблюдения прав и свобод трудящихся.

Однако руководство страны уже год игнорирует призывы рабочих, поэтому, добавил лидер движения, рабочий класс объявляет о предзабастовочном состоянии. «Сейчас собаки на привязи бывшего явно запутались в собственных цепях и не понимают, из чьих рук они кормятся», — заявил Дылевский и пообещал коллапс работы заводов и предприятий в случае бездействия властей.

Рабочий лидер указал на то, что главными требованиями БОР являются прекращение политических репрессий, повышение зарплат, начало переговоров о мирной передаче власти демократическим силам с участием рабочих лидеров, соблюдение конституционных прав граждан, обеспечение доступа к вакцинации от COVID-19, а также нормализация отношений с соседними странами и прекращение «гибридных войн» с привлечением нелегальных мигрантов.

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