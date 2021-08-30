Историки нашли одно из первых упоминаний о массовой вакцинации в Беларуси

Историки нашли одно из первых упоминаний о массовой вакцинации в Беларуси3
- 30.08.2021, 13:51
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Посмотрите, как выглядит документ.
В Беларуси нашли одно из первых упоминаний о массовой вакцинации на территории нашей страны: это список прихожан костела в Пинске с отметками о перенесенной оспе или наличии прививки против данного заболевания, пишет zerkalo.io.
Список прихожан местного костела датируется 1834 годом. Напротив фамилий людей стоит отметка о перенесенной оспе или о сделанной прививке. Документ найден заведующим отделом использования документов и информации Владимиром Козловым.
Среди привитых — внуки владельца имения Молодово Сымона Скирмунта — крупного местного промышленника.
Именно в те годы на западе Беларуси, как говорят специалисты, была очередная вспышка эпидемии оспы. Она продолжалась около 10 лет.
Метод вакцинирования от оспы был разработан еще в 1798 году. Но на территории Беларуси прививать от данного заболевания начали только через несколько лет.
Однако вакцина была плохого качества и долгие годы справиться с волнами эпидемии не удавалось.
Только к концу XIX века в Вильне были организованы специальный институт и «оспопрививательный телятник», где производили вакцину лучшего качества. Ее поставляли в западные губернии Российской империи вплоть до 1914 года.
И тогда, наконец, прививочная кампания дала видимые результаты и люди перестали массово болеть натуральной оспой.