Защитники дикой природы уже три года преследуют неуловимую лису 7 30.08.2021, 14:00

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Рэмбо избегает ловушек и сбивает со следа собак.

В течение трех лет защитники дикой природы преследуют неуловимую лису в заповеднике Пиллига на северо-западе Нового Южного Уэльса.

Лис по прозвищу Рэмбо успешно скрывается от австралийских специалистов по охране природы, избегает ловушек и сбивает со следа собак, пишет «Новое время».

Животное заперто в лесу, на огороженной территории площадью 5800 гектаров примерно в 90 минутах езды к юго-западу от Наррабри, который должен стать безопасным местом для редких сумчатых Австралии.

«Это долгая битва. Он особенно замкнутый зверь. Он уклоняется от любого человеческого взаимодействия», — сказал Уэйн Спарроу из Австралийского агентства охраны дикой природы (AWC).

«На огороженной территории были и другие животные, мы смогли успешно искоренить их в достаточно короткие сроки, но Рэмбо продолжает уклоняться от наших попыток поимки. За три года его видели люди только дважды, несмотря на то, что буквально десятки тысяч часов пытались найти это животное», — добавил он.

Лисица, предположительно трехлетний самец, избежала почти 3000 наживок; стрелки потратили 465 часов на охоту на него, а следящие за запахом собаки не смогли найти его за три недели. Дроны и воздушные съемки также не оправдали себя.

«Он не типичный лис. Он вырос с уменьшающимся давлением со стороны других лисиц, и теперь он единственный хищник в этой области, поэтому у него много еды и воды», — пояснил Уэйн Спарроу.

В лесу разбросано 97 камер, и Рэмбо появляется каждые три месяца или около того. Когда его фотографируют, кажется, что позирует.

«Ранее в этом году мы выяснили, что он знал о местонахождении наших камер и активно их избегал», — сказал Спарроу.

Хотя интригующая игра расстраивает ученых, она также задержала возвращение в лес Пиллига вымерших в регионе млекопитающих примерно на 18 месяцев. По словам ученых, в лесу уже начали размножаться небольшие популяции валлаби и длиннохвостых билби, но некоторые другие млекопитающие «не обитали здесь уже 80−100 лет».

«Они находятся в безопасной зоне площадью 680 гектаров, но наличие Рэмбо на более широкой огороженной территории останавливает реинтродукцию еще пяти видов», — сказали исследователи.

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