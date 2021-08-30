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Минский таксист взял $57 с россиянки за поездку из аэропорта

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  • 30.08.2021, 14:59
  • 14,198
Минский таксист взял $57 с россиянки за поездку из аэропорта

От Национального аэропорта до гостиницы «Минск» они проехали 45 километров.

Времена меняются, самолеты летают и не летают, границы закрываются и не открываются, но какие-то вещи остаются неизменными. Например, тарифы, по которым работают некоторые таксисты. Уж сколько говорилось об изменениях, которые могут коснуться рынка пассажирских перевозок в стране, но данной категории перевозчиков, судя по всему, и это не касается: как хотят, так и работают, а хотят задорого, пишет onliner.by.

Сколько должно стоить такси из Национального аэропорта в Минск, чтобы удивить гостью из Санкт-Петербурга, который тоже низкими ценами никогда не славился?

142 рубля 71 копейка — такой ценник у перевозчика, на которого нарвалась девушка.

— Прилетела знакомая из Питера в командировку. С чемоданом подошла к такси. Мужчина оказался очень приветливым и услужливым, положил чемодан в багажник и поехали в гостиницу «Минск». (Хотя ей надо было в «Беларусь», но ошиблась), — рассказал читатель.

От Национального аэропорта до гостиницы «Минск» 45 км. Судя по чеку, маршрут на такси занял 35 минут.

— Приехав к гостинице «Минск», водитель назвал сумму, которая указана в чеке и на бумажке с печатью. Девушка перевела это на российские рубли и спросила, чего ж так дорого, ведь в Питере расстояния побольше, но таких цен нет. Таксист ответил, что у нас в стране тарифы на перевозки каждый «ипэшник» может устанавливать какие хочет. И печатей он может много наставить, — добавил собеседник.

Таксист знал, о чем говорил. Пункт 169 постановления «совета министров» «О некоторых вопросах автоперевозок пассажиров» определяет, что размер платы за посадку устанавливается автомобильным перевозчиком исходя из его затрат, связанных с выполнением посадки и высадки пассажиров, укладки и выгрузки багажа и ручной клади. Размер платы при этом определяется по таксометру. То есть таксист в любом случае обязан предоставить чек по завершении поездки. Он так и сделал, к тому же печатей наставил немало.

— Знакомая сходила к банкомату в гостинице, сняла деньги. Там тоже спросила у людей, не много ли с нее берут за поездку. Ей только посочувствовали. В итоге она отдала таксисту деньги, и только после этого он вернул ее чемодан, — рассказал читатель.

Из гостиницы «Минск» в «Беларусь» девушка снова ехала на такси. На другом такси, которое ей вызвали на ресепшен.

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