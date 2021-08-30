Многоликий «Талибан» 30.08.2021, 14:22

3,070

фото: afp

Кто в него входит и где пролегает линия раскола.

По мере того, как «Талибан» трансформирует свою военную систему командования в структуру управления Афганистаном, союзы и племенные конфигурации, которые в последние годы объединяли две соперничающие группировки внутри этой организации, сейчас подвергаются испытанию на прочность, пишет «Крым.Реалии».

«Завоевание страны — всегда легкая часть. Править ею, особенно в случае Афганистана, — сложная задача, — говорит историк Уильям Далримпл, эксперт по пуштунским племенам. — Тогда и становятся очевидными напряжение и линии разлома».

Эксперт по безопасности Афганистана Тед Каллахан говорит, что решения, которые сейчас принимают талибы относительно структуры управления, определят, останется ли движение единым или расколется на региональные фракции.

По словам Каллахана, сейчас вероятность раскола изучают многие эксперты.

По мнению Далримпла, подобное уже случалось с афганским правительством моджахедов после вывода советских войск из Афганистана в 1989 году.

«Региональные полевые командиры перессорились и воевали друг с другом в Кабуле в начале 1990-х годов, — сказал он Азаттыку. — Не исключено, что то же самое может произойти сейчас [между соперничающими группировками "Талибана"]. Но пока никто не может ответить на этот вопрос».

«То, насколько последовательным и дисциплинированным был "Талибан" до сих пор, удивило многих наблюдателей, — сказал Далримпл Азаттыку. — Было популярно представление, что "Талибан" — это раздробленная сила. Но последние два месяца они продемонстрировали исключительную дисциплину и хорошо организованную кампанию с очень небольшим межплеменным диссонансом».

Деление на фракции

После смерти основателя «Талибана» муллы Мохаммада Омара в 2013 году между руководящим советом «Талибана» «Кветта Шура» и командирами боевиков на востоке начали возникать разногласия.

Результатом стала масштабная реорганизация группировок «Талибана» как в Афганистане, так и в Пакистане — особенно между сторонниками жестких мер, такими как «Сеть Хаккани», которые стремились к эскалации боевых действий, и более умеренными лидерами «Талибана», которые склонялись к соглашению с Кабулом и Исламабадом.

Признаки размежевания стали очевидны в мае 2014 года. Тогда Азаттык сообщал, что лидер «Сети Хаккани» Сираджуддин Хаккани приказал своим последователям не подчиняться приказам «Кветта Шура».

Тем временем старший сын муллы Омара, мулла Мохаммад Якуб, искал поддержки у своих союзников в «Кветта Шура» для осуществления планов возглавить «Талибан».

Хаккани выступал против муллы Якуба в качестве верховного лидера, и возникало ощущение, что «Талибан» находится на грани распада.

Но раскол был преодолен, по крайней мере временно, путем компромиссов в рамках новой системы подчинения внутри «Талибана».

Были созданы три позиции заместителей: в иерархии движения они находятся ниже верховного лидера, но выше «Кветта Шура».

Мулла Якуб стал заместителем лидера, отвечающим за военные операции в 13 провинциях, обозначенных как «западная зона». В их число входит традиционная столица талибов Кандагар.

Хаккани был назначен заместителем лидера, курирующим военные операции в 21 провинции «восточной зоны». Его бойцы теперь контролируют Кабул.

И мулла Якуб, и Хаккани также руководили назначениями теневого правительства «Талибана» вплоть до местного и районного уровня в пределах закрепленных за ними территорий.

Пост третьего заместителя лидера был создан для соучредителя «Талибана» Абдулы Гани Барадара, члена «Кветта Шура», который был освобожден из пакистанской тюрьмы по запросу Соединенных Штатов в 2018 году, а затем возглавил «политический офис» талибов в катарской Дохе.

Но многие аналитики сомневаются, что Барадар имеет большое влияние на местных полевых командиров и боевиков в Афганистане — реальный источник власти внутри «Талибана».

Несмотря на ослабление напряженности, вызванное пересмотренной цепочкой командования «Талибана», признаки разрыва между «Сетью Хаккани» и «Кветта Шура» вновь проявились после того, как переговорная группа Барадара подписала в феврале 2020 года в Дохе мирное соглашение с Соединенными Штатами.

Антонио Джустоцци, эксперт по талибам из Королевского института объединенных служб в Лондоне, считает, что атаки в Кабуле в конце 2020 года проводила «Сеть Хаккани», причем без одобрения «Кветта Шура», что являлось сигналом о наличии разногласий между фракциями.

Соперничество племен

По словам Далримпла, тем, кто хочет понять меняющуюся динамику внутри «Талибана» в предстоящие недели и месяцы, следует обратить внимание на племенные конфигурации Афганистана и давнее соперничество между пуштунскими племенами.

«На протяжении всей афганской истории союзы племен менялись, как осколки в калейдоскопе, — говорит эксперт. — Важно понимать, насколько эти альянсы основаны на племенных связях».

«Если вы не берете в расчет племенную составляющую, вы не сможете понять, что происходит в Афганистане, — говорит Далримпл. — Там нет перманентного разделения племен. Союзы и клятвы верности могут меняться из месяца в месяц, из недели в неделю. Но основные разделения остаются довольно четкими».

Далримпл считает ключевой «линией разлома», имеющей прямое отношение к будущему руководства талибов, является давнее соперничество между кланами дуррани и ахмадзай — соперничество, которое существовало за несколько веков до того, как появился «Талибан».

В очень широком смысле, объясняет Далримпл, исторически клан дуррани — это «аристократы и землевладельцы», а «клан ахмадзай — кочевники, поденщики и обездоленные».

«Это те подразделения, которые нужно изучать в данный момент, когда, как сделанный на Polaroid снимок, начинает постепенно проявляться новая правящая структура "Талибана"», — говорит он.

Барадар, как и многие ключевые фигуры в «Кветта Шура», входит в клан дуррани, члены которого в основном живут в южных частях Афганистана, таких как провинции Кандагар, Гильменд и Урузган.

Мулла Якуб происходит из племени хотак, которое происходит из ветви хотак клана ахмадзай. Но он также выходец из южной части Афганистана и имеет прочные связи и поддержку внутри талибов из клана дуррани.

Сторонники муллы Якуба считали, что он естественный преемник отца и должен стать лидером «Талибана».

Боевики под его командованием контролируют регион, где был создан «Талибан», а также города Кандагар и Герат, провинцию Гильменд, переход Спин-Болдак на границе с Пакистаном, всю границу Афганистана с Ираном и границу с Туркменистаном.

Эти боевики захватили современную военную технику США у афганских правительственных сил, когда взяли под контроль аэродром Кандагар на юге и аэродром Шиндад в провинции Герат.

Сираджуддин Хаккани происходит из племени задран клана ахмадзай. Его власть сосредоточена в юго-восточных афганских провинциях, таких как Хост и Пактия, а также в племенном регионе Пакистана Северный Вазиристан.

Хаккани считается самым могущественным командиром боевиков в Афганистане. Территория, которая сейчас контролируется его боевиками из печально известной «Сети Хаккани», включает Кабул и северный город Мазари-Шариф, а также ключевые пограничные переходы на северо-запад Пакистана, в Узбекистан и Таджикистан.

Боевики Хаккани также захватили значительное количество американского оружия у афганских сил безопасности, в том числе бронетранспортеры и самолеты, когда взяли под свой контроль аэродром Баграм к северу от Кабула и другие военные объекты на севере Афганистана.

Сираджуддин Хаккани, признанный Соединенными Штатами международным торговцем наркотиками и лидером террористов, как считается, является членом «Талибана», наиболее тесно связанным как с террористической сетью «Аль-Каида», так и с пакистанским агентством межведомственной разведки (ISI).

Аналитик службы безопасности Каллахан заключает, что из всех фракций талибов деятельность Хаккани и его боевиков наиболее отвечает интересам Пакистана.

Становление государственной структуры

Переговоры талибов о формировании нового правительства включали встречи с некоторыми бывшими афганскими официальными лицами и политическими деятелями, в том числе с бывшим президентом Хамидом Карзаем из племени попалзай пуштунского клана дуррани.

В заявлении в Twitter'е Карзай сообщил, что призвал «Талибан» сформировать инклюзивное правительство.

«Талибану» еще только предстоит объявить о том, как будет реструктуризовано движение, чья цель сместилась с ведения партизанской войны на управление страной. Но уже начали всплывать некоторые подробности этих планов.

Вахидулла Хашими, высокопоставленный деятель движения «Талибан», знакомый с процессом принятия решений, обрисовал структуру власти, аналогичную той, которая использовалась при управлении Афганистаном с 1996 по 2001 год.

В то время верховный лидер мулла Омар оставался в тени, повседневным управлением занимался правящий совет.

Хашими сказал Reuters, что нынешний верховный лидер Малави Хибатулла Ахундзада, вероятно, по-прежнему будет стоять над любым новым правящим советом — высшим органом власти по религиозным, военным и политическим вопросам.

Но он предложил одно ключевое отличие от режима талибов муллы Омара. По словам Хашими, может быть создан новый пост, напоминающий пост президента.

Хашими считает, что этот пост должен быть выше правящего совета и должен управлять повседневными делами правительства, в то время как Ахундзада будет издавать указы из-за кулис.

Из трех нынешних заместителей лидера «Талибана» Хаккани, по-видимому, наиболее активно пытается занять пост главы исполнительной власти при Ахундзаде.

Поскольку его боевики возглавили наступление талибов на Кабул 15 августа, он послал своего дядю, Кахили-ур-Рехмана Хаккани, добиваться клятв верности от ключевых афганских политических деятелей и вождей племен.

Афганская редакция Азаттыка цитирует заявления Кахили-ур-Рехмана Хаккани о том, что он получил заверения в преданности от Хешмата Гани Ахмадзая, брата изгнанного президента Афганистана Ашрафа Гани, а также от бывшего министра границ и племен Гани Гул Ага Шерзая.

Он также утверждает, что получил клятву верности от Ахмада Масуда, сына покойного полевого командира, сражавшегося против талибов, — Ахмада Шаха Масуда.

Бойцы, которые поклялись сопротивляться правлению талибов в Афганистане, готовятся к борьбе в последнем районе страны, не полностью контролируемом исламистской группировкой.

Помощники Масуда-младшего подтверждают, что «переговоры» с Хаккани ведутся. Но они настаивают, что Масуд не присягал на верность ни Хаккани, ни «Талибану».

Масуд и другие фигуры, выступающие против «Талибана», включая вице-президента Афганистана Амруллу Салеха, сформировали движение сопротивления, базирующееся в Панджшерской долине к северу от Кабула — одной из немногих частей Афганистана, которую в настоящее время не контролируют талибы.

Между тем источники талибов сообщили 24 августа, что бывший заключенный Гуантанамо мулла Абдул Кайюм Закир был назначен исполняющим обязанности министра обороны талибов.

Закир родился в районе Каджаки провинции Гильменд и является членом племени ализаи, входящего в клан дуррани.

Информационное агентство Pajhwok сообщает, что некоторые члены «Талибана» также уже были назначены на такие должности, как губернатор Кабула, глава разведки, исполняющий обязанности министра внутренних дел и исполняющий обязанности министра финансов.

Какая бы структура управления ни была сформирована и кто бы ни занял руководящие посты в правительстве талибов, Хашими уверен в одном: Афганистан не будет демократией.

«Демократической системы не будет, потому что у нее нет базы в нашей стране, — сказал Хашими. — Мы не будем обсуждать, какой тип политической системы мы должны применять в Афганистане, потому что ответ на этот вопрос очевиден. Это закон шариата, и точка».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».