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На белорусских предприятиях уже началась паника

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  • 30.08.2021, 14:32
  • 23,448
На белорусских предприятиях уже началась паника
фото: reuters

Видимо, забастовок боятся даже больше санкций.

Уже от нескольких источников Telegram-каналу Белорусского объединения рабочих (БОР) стало известно, что начальники на белорусских предприятиях побежали, чтобы все сотрудники были на своих местах.

«Видимо, забастовок боятся даже больше санкций», — резюмирует Telegram-канал.

Напомним, что сегодня Белорусское объединение рабочих объявило о начале предзабастовочного состояния и выдвинуло собственные требования властям.

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