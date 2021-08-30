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Как отличаются цены на алкоголь в разных странах Евросоюза

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  • 30.08.2021, 14:39
  • 5,826
Как отличаются цены на алкоголь в разных странах Евросоюза

Тройкой лидеров с самым дорогим алкоголем оказались Финляндия, Ирландия и Швеция.

В 2020 году цены на алкогольные напитки в самых "дорогих" и "дешевых" странах ЕС отличались в более чем два с половиной раза.

Об этом сообщает "Европейская правда".

При сравнении учитывали стоимость крепкого алкоголя, вина и пива. Среднее для ЕС значение в шкале, по которой сравнили цены, равно 100.

Тройкой лидеров с самым дорогим алкоголем оказались Финляндия, Ирландия и Швеция. Следующие позиции занимают Греция, Дания и Эстония.

В то же время самые низкие цены на алкоголь - в Венгрии, Румынии и Болгарии, следующие за ними - Польша и Чехия.

В Норвегии и Исландии, которые не являются членами блока, но входят в Европейскую экономическую зону и включены в сравнения, алкогольные напитки даже дороже, чем в Финляндии, которая в ЕС заняла первое место.

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