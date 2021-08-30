«Мужики, дело за вами!» 1 30.08.2021, 15:05

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Фото: ТАСС

Как белорусы отреагировали на объявление предзабастовочного состояния.

Сегодня в Беларуси было объявлено предзабастовочное состояние. Лидер Белорусского объединения рабочих (БОР) Сергей Дылевский озвучил требования белорусских рабочих. Под видео обращения рабочего лидера, опубликованного на Youtube-канале «Реальная Беларусь», всего за пару часов оставили почти 1400 комментариев. И это только на платформе Youtube.

Сайт Charter97.org собрал самые яркие из них.

«Утро понедельника украшено позитивыми новостями»

«Золотые слова! Именно вам решать! Рабочие, услышьте это наконец! Вы — не рабы. Вы — рабочий класс! Гордитесь этим!

«Забастовка — лучший метод борьбы с нелегитимной властью».

«Ну что ж... Мощно, если все вместе — результат будет положительным. Хунта падет».

«Рабочие заводов, от вас напрямую зависит будущее страны! Именно вы поддерживаете существование этого режима! Останьтесь дома! До победы!».

«Молодцы-молодцы! Надо переходить от слов к действиям!»

«А я уж и не надеялся. Только смелым покоряется судьба».

«Вторая волна противостояния народа с узурпатором неизбежна».

«На этот раз мы не совершим прошлогодних ошибок».

«Вот и «подарочек» к днюхе

лукавому! Очень хороший подарок! Самый лучший! Так держать».

«А собачий ОМОН разместить по будкам».

«Лукашизм сметем только связанными веником! Да здравствует забастовка!»

«Очень надеемся на вас, смелые и отважные мужчины. Давайте в этот раз не отступать. В прошлом году режим реально испугался, когда заводы забастовали. Забастовка даст результат! Давайте все вместе!»

«Скорее бы увидеть этот режим за решёткой на Володарке, только на всю хунту клеток может не хватить».

«Только вперёд и без остановки, перестать кормить прикорытный режим. Респект и уважение. Поднятие зарплат и пенсий до уровня поднятия цен на продукты и лекарства! Свободу активистам и блогерам. Жыве Беларусь».

«Мужики, дело за вами!» — резюмируют белорусские пользователи Youtube.

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