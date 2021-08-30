Сколько сейчас стоит снять однокомнатную квартиру в Минске? 3 30.08.2021, 15:18

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Обычно в августе начинается самый горячий сезон на рынке арендной недвижимости.

Тысячи свежих и не очень студентов (да и не только они) приезжают покорять столицу, а предприимчивые местные расставить капканы в виде съемного жилья «по самым выгодным ценам». Правда, специалисты отметили, что студенческого бума в этом году не случилось, а арендная плата не особенно выросла. Тем не менее, в базе Onliner найти приличную однушку с неплохим ремонтом за привычные $250 по курсу журналисты не смогли. А вот за $300 в эквиваленте удалось найти пару симпатичных квартир.

Прямо у самого МКАД, на улице Мирошниченко, можно снять только что отремонтированную однушку с новой мебелью и сантехникой. Владелец уверяет, что это будет первое заселение после чудесного преображения квартиры. Зеленый район с лесом и водохранилищем под боком. Возле дома — четыре школы, две поликлиники, детский сад, несколько гипермаркетов.

Еще один вариант в Зеленом Луге — на этот раз на улице Седых. Симпатичный внешний вид, вся необходимая мебель и техника, низкие коммунальные платежи. В общем, можно брать.

За те же $300 по курсу можно арендовать однушку на улице Налибокской, в 15 минутах от станции метро «Каменная Горка». Выглядит вполне миленько и современно. А плитка с изображением роз в ванной как будто намекает, что это жилье словно создано для молодой пары. По словам хозяина, в квартире прописан один человек, так что коммуналка не должна сильно ударить по карману.

Квартиру с неплохим расположением предлагают на проспекте Пушкина, в паре остановок от одноименной станции метро. Подойдет тем, кто не боится ярких цветов.

Переехать можно поближе к Севастопольскому парку, на первый этаж дома на улице Славинского. Просторная кухня, вместительная жилая комната, много мест для хранения. Вся техника и мебель достанутся квартиросъемщикам. В шаговой доступности — школы, детские сады. До станции метро «Московская» — 10 минут.

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